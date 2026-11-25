Fuente: Red Uno

Greyss Nery Pinaya Acarapi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 25 de noviembre una jornada de cielos nubosos, algunas lluvias y temperaturas altas que prevalecen en el territorio boliviano.

Occidente

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En el Occidente del país se presentará una jornada con algunas tormentas eléctricas, acompañadas de precipitaciones, y temperaturas que se mantienen cálidas.

La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 10°C y 21°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 2°C y 23°C.

Potosí presentará una jornada con tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias. Sin embargo, la sensación térmica se mantiene cálida.

Cochabamba tendrá un día nuboso y temperaturas entre 15°C y 34°C.

Sucre tendrá tormentas eléctricas, alcanzando valores entre 16°C y 24°C.

Tarija tendrá una jornada con tormentas eléctricas y una alta probabilidad de lluvias; se presentarán temperaturas que irán de los 18°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano algunas temperaturas descendieron, este pronóstico se ve acompañado con la presencia de jornadas nubosas y una alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 23°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 24°C con una máxima de 35°C.

Cobija tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 24°C y 37°C.