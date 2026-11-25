El presidente Rodrigo Paz explicó que «esa es la realidad a nivel mundial», dijo que «el mundo está caro» y Bolivia compra combustibles. «Nos han dejado un país sin combustible», lamentó.

Por: eju.tv / Video: Bolivia Tv

El presidente Rodrigo Paz se refirió al nuevo precio del diésel y remarcó que se trata de una medida que busca frenar el contrabando y está relacionado con la actualización con los valores del mercado internacional.

«Se ha sacado la subvención y si baja a nivel internacionales, bajan los precios; y si suben, suben. Eso es lo que hay, lo que yo no puedo es, a través de la subvención, hacer millonarios a unos cuantos», afirmó la noche del martes.

«Lo que no podemos es que el contrabando nos gane y algunos se hagan millonarios por la diferencia de precio de orden internacional y el precio que hay en Bolivia», sostuvo.

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Precios

El Gobierno incrementó del precio del diésel de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro desde el martes.

Inicialmente mantuvo un esquema gradual de subvenciones para proteger a la población vulnerable y evitar un choque social inmediato, pero terminó eliminándolas de forma progresiva, primero ajustando precios en diciembre de 2025 y luego, liberando totalmente el diésel en septiembre de este año debido al insostenible costo fiscal, el contrabando y el desabastecimiento.

Según el presidente, sostener esa brecha cambiaria y de precios, terminaba beneficiando a redes ilícitas en detrimento de las arcas del Estado.

Paz explicó que «esa es la realidad a nivel mundial», dijo que «el mundo está caro» y Bolivia compra combustibles.

«Nos han dejado un país sin combustible. Entonces, estamos trabajando entre todos para sacar Bolivia adelante», sostuvo.