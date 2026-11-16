Demanda de litio crecerá 25% en 2026 y se moderará al 8% en 2027

La entidad proyecta que el carbonato de litio alcanzará un promedio de $us 19.000 por tonelada en el cuarto trimestre de 2026 y de $us 18.500 en 2027, impulsado principalmente por el crecimiento de la demanda de baterías y sistemas de almacenamiento de energía.

El informe Mercado del Litio: Desarrollo y Proyecciones, presentado este jueves, también advierte un déficit de 79.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2026, debido al dinamismo del consumo y a las restricciones de oferta. Sin embargo, Cochilco prevé que el mercado cambiará de tendencia en 2027, cuando la incorporación gradual de nueva producción generaría un superávit de 42.000 toneladas.

La recuperación de las cotizaciones ya se refleja en el mercado internacional. El 24 de septiembre, el precio del carbonato de litio llegó a $us 18.950 por tonelada, un incremento del 43% respecto al 5 de enero. Durante los primeros nueve meses de 2026, el mineral mantuvo valores muy superiores a los de 2025, cuando llegó a cotizar cerca de $us 7.350 por tonelada a mediados de año.

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Litio

Cochilco identifica dos etapas en el comportamiento de los precios durante este año. Entre enero y la primera mitad de mayo, las cotizaciones registraron un incremento pronunciado por las expectativas de mayor consumo de baterías para sistemas de almacenamiento de energía (BESS) y la incertidumbre sobre el suministro mundial tras la prohibición de exportaciones de Zimbabue.

Posteriormente, el mercado experimentó una leve corrección por la reanudación de los envíos desde ese país africano y las señales de moderación en la demanda de vehículos eléctricos en China.

Demanda de baterías

Las proyecciones de Cochilco apuntan a que la demanda mundial de litio alcanzará 2,08 millones de toneladas de LCE en 2026, un crecimiento del 25% respecto al año anterior. Para 2027, estima un consumo de 2,25 millones de toneladas, equivalente a un incremento del 8%.

Las baterías destinadas a vehículos eléctricos concentrarán el 57,5% de la demanda total de este año, mientras que los sistemas de almacenamiento de energía representarán el 32%. Este último segmento gana protagonismo en el mercado y constituye uno de los principales factores que explican las perspectivas de crecimiento del consumo.

En cuanto a la oferta, Cochilco atribuye el déficit previsto para 2026 a la fortaleza de la demanda y a una disponibilidad más limitada del mineral. Para el siguiente año, la entrada gradual de nuevos proyectos y el aumento de la producción permitirían revertir ese escenario.

Exportaciones

En este contexto, Chile mantendrá su posición como tercer productor mundial de litio. En 2025 alcanzó una producción de 311.300 toneladas de LCE, mientras que Cochilco proyecta un volumen de 325.000 toneladas para 2026 y de 335.000 para 2027.

El repunte de los precios también favorece el desempeño comercial del sector. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones chilenas de litio generaron $us 3.713 millones, un incremento del 194,2% frente a igual periodo de 2025. Además, el monto ya supera los $us 2.370 millones que el país exportó durante todo el año pasado.

China continúa como el principal mercado de destino del litio chileno, al concentrar el 75% de los envíos durante los primeros siete meses de 2026.

De esta manera, las proyecciones de Cochilco muestran un mercado que mantendrá precios elevados en el corto plazo, aunque con un cambio en el balance entre oferta y demanda a partir de 2027, cuando la incorporación de nueva producción podría aliviar las restricciones actuales.