Un total de 50 viviendas sociales mejoradas fueron entregadas este miércoles en el municipio de Trinidad, como parte de las obras realizadas en homenaje a los 184 años de creación del departamento del Beni.

Foto: AEVivienda

Fuente: ABI

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Vaca; y la directora departamental en Beni, Priscilla Flores, participaron en el acto de entrega.

“Nosotros tenemos que ayudar a cambiar la realidad de la antigua Agencia Estatal de Vivienda; ahora daremos prioridad a las personas más humildes”, afirmó Vaca.

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A través del programa de Vivienda Cualitativa, 30 comunidades se benefician con refacciones y ampliaciones que les permiten contar con espacios más seguros y adecuados.

La entrega se realizó con una inversión superior a Bs 4 millones, en el marco de la fase LXXXII de la gestión 2025, como parte de las acciones de la institución destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias benianas.

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