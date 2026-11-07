Este 7 de noviembre el Escudo cruceño cumple 390 años: ¿Qué simboliza?

Este 7 de noviembre, el símbolo que acompaña la historia de Santa Cruz de la Sierra conmemora 390 años.

El escudo cruceño cumple 390 años de aniversario

Fuente: UNITEL Este 7 de noviembre, el escudo cruceño cumple 390 años de historia, convirtiéndose en un símbolo de identidad para Santa Cruz. Más allá de su representación simbólica, cada uno de sus elementos tiene un significado relacionado con la historia y los valores de su gente. La cruz simboliza la fe y la fortaleza del pueblo cruceño, mientras que las palmeras representan los tres establecimientos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y evocan la belleza, fortaleza y pujanza de la familia cruceña. eju.tv





Otro de sus elementos representativos es el toborochi, considerado un símbolo de reflexión, hospitalidad y fraternidad.

A su vez, el león representa la lealtad y dignidad de los habitantes de la capital cruceña.

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La torre refleja tres virtudes: esperanza, fe y caridad, valores que forman parte del emblema.

En tanto, la corona ducal representa el título de duque y simboliza el renacer de la vida incluso desde la muerte, significado que se atribuye a las hojas de acanto que la componen.

A 390 años de su historia, el Escudo cruceño permanece como un emblema que forma parte del legado histórico de Santa Cruz.

Fuente: UNITEL