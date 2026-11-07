Este 7 de noviembre el Escudo cruceño cumple 390 años: ¿Qué simboliza?

Este 7 de noviembre, el símbolo que acompaña la historia de Santa Cruz de la Sierra conmemora 390 años.
Otro de sus elementos representativos es el toborochi, considerado un símbolo de reflexión, hospitalidad y fraternidad.
A su vez, el león representa la lealtad y dignidad de los habitantes de la capital cruceña.
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La torre refleja tres virtudes: esperanza, fe y caridad, valores que forman parte del emblema.
En tanto, la corona ducal representa el título de duque y simboliza el renacer de la vida incluso desde la muerte, significado que se atribuye a las hojas de acanto que la componen.
A 390 años de su historia, el Escudo cruceño permanece como un emblema que forma parte del legado histórico de Santa Cruz.
Fuente: UNITEL