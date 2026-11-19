Instituciones del departamento de Tarija, entre ellas la Gobernación, el Comité Cívico y las comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, hicieron conocer su rechazo al fallo del Tribunal Agroambiental, que dio vía libre a la continuidad del proyecto exploratorio Domo Oso X-3.

Instituciones del departamento de Tarija, entre ellas la Gobernación, el Comité Cívico y las comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, hicieron conocer su rechazo al fallo del Tribunal Agroambiental, que dio vía libre a la continuidad del proyecto exploratorio Domo Oso X-3.

Las reacciones se dan después de conocerse que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazó los recursos presentados por los defensores de la reserva natural para que los trabajos exploratorios del mencionado pozo se mantengan en suspenso, en el área de San Telmo Norte, y ratificó que el proyecto se encuentra fuera de los límites de la reserva.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, hizo conocer su preocupación por la resolución del tribunal, debido a que levanta una medida cautelar que impedía el ingreso y los trabajos de la empresa mientras no se resolvieran cuestiones ambientales.

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Observó que la decisión haya sido asumida sin esclarecer aspectos fundamentales para la protección del medio ambiente y de la reserva natural.

“Tenemos serias preocupaciones al contenido de esta resolución y la principal está relacionada a que se levanta una medida cautelar que evitaba el trabajo y el ingreso de la empresa hasta en tanto no se resuelvan cuestiones en materia ambiental”, dijo a la Voz de Tarija.

Cuestionó que la resolución no habría considerado determinados aspectos establecidos en la Sentencia Constitucional 0250/2026, mediante la cual, según explicó, se había dispuesto la medida cautelar.

La sentencia otorgó tutela con carácter provisional y precautorio a los demandantes que solicitaron medidas para proteger el área de intervención vinculada al proyecto Domo Oso X-3, ubicado en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

La determinación establece la suspensión temporal de las actividades de exploración y explotación hasta que la jurisdicción agroambiental determine, sobre la base de pruebas científicas y técnicas, si existe o no riesgo ambiental. Sin embargo, aclara que esta medida no implica declarar ilegal el proyecto, revocar sus licencias ambientales ni resolver de manera definitiva la controversia.

Asimismo, se dispone la prohibición de ampliar el área actualmente intervenida, incluyendo la apertura de nuevos caminos, plataformas, campamentos, ductos, accesos, desmontes o cualquier otra infraestructura destinada a incrementar la superficie de afectación. También se establece que las empresas responsables del proyecto deberán presentar informes periódicos ante la autoridad competente, acreditando el cumplimiento de las medidas de protección ambiental, las actividades ejecutadas y las acciones de mitigación implementadas.

Al respecto, Soruco sostuvo que esta decisión genera interrogantes sobre los fundamentos utilizados para levantar la restricción, considerando que todavía existirían aspectos ambientales que no fueron esclarecidos.

Entre las principales preocupaciones, dijo que está la realización de trabajos a menos de 50 metros del río, situación que podría ocasionar daños al medio ambiente y afectar a la reserva.

“Al igual que el memorial presentado por más de 23 accionantes, nosotros también tenemos dudas que no han sido resueltas. Entre las muchas de ellas, quizás la más fuerte son los trabajos a menos de 50 metros del río, que podrían ocasionar daños en el medioambiente y daños en la reserva”, advirtió.

La gobernadora consideró que estas observaciones deben ser consideradas al analizar las consecuencias del levantamiento de la medida cautelar, particularmente porque, desde su punto de vista, persisten interrogantes sobre los posibles impactos ambientales del proyecto Domo Oso X3.

En ese marco, cuestionó que se haya dejado sin efecto una medida de protección mientras todavía existen asuntos de fondo pendientes de resolución.

“¿Por qué se ha levantado una medida cautelar de este tipo sin que se resuelvan los temas de fondo?”, cuestionó la gobernadora.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, a tiempo de reiterar su posición en defensa de la reserva natural, pese al fallo del Tribunal Agroambiental que habilita la continuidad del proyecto, no descartó convocar a una asamblea de instituciones para asumir medidas en defensa de Tariquía.

El dirigente dijo que la institución cívica no recibió la notificación formal de la resolución judicial y que, por tanto, espera conocer su contenido íntegro antes de emitir un pronunciamiento sobre sus alcances.

“Esta resolución que no la tenemos, no la conocemos formalmente y esperamos que se nos notifique porque nosotros como institución somos los más interesados y además somos parte del proceso”, informó El País de Tarija.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial no significa un cambio en la posición asumida por el movimiento cívico tarijeño, que anteriormente respaldó resoluciones de cabildos y asambleas en defensa de la reserva natural.

“Los tarijeños y tarijeñas han jurado defender la reserva flora y fauna Tariquia. Eso sigue en pie”, advirtió.

Gira demandó que, antes de discutir nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, se debe aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que establezca reglas claras y beneficios para el departamento.

Por su parte, el asambleísta departamental Francisco Romero, representante de las comunidades de la zona, anunció que ellos se organizan para definir nuevas acciones y no descartan acudir a instancias internacionales en defensa de su territorio y sus recursos naturales.

Cuestionó la determinación judicial y sostuvo que el resultado no los tomó por sorpresa. A su criterio, la decisión favorece a las empresas petroleras y deja en segundo plano las preocupaciones de las comunidades sobre la protección ambiental.

«Nosotros sabemos ya, ¿no? Aquí nadie me va a dejar mentir. La justicia desgraciadamente es para quien tiene poder, para quien tiene plata», manifestó.

Explicó que el rechazo a la ejecución de ese proyecto responde a la defensa del agua, el territorio, el medioambiente y el ecosistema que comprende la reserva de Tariquía.

Advirtió que el reciente fallo abre la posibilidad de acudir a la justicia internacional, una alternativa que deberá ser evaluada junto con el equipo jurídico del Comité de Defensa y las organizaciones de las comunidades de Tarija y Chiquiacá.

«Yo creo que con este fallo tenemos la vía libre para pasar a la justicia internacional, que tenemos fe de que ahí sí vamos a hacerlo, así nos tarde un año, dos años, como la justicia tarda, pero llega. Entonces eso haremos», expresó.

El asambleísta señaló que respaldará las determinaciones que adopten las comunidades, cuya posición, según recordó, se ha mantenido en defensa de la reserva y en rechazo a las actividades que consideran una amenaza para su territorio.

El representante también convocó a la población tarijeña a asumir una posición conjunta en defensa de las áreas protegidas del departamento, sin anteponer intereses partidarios, políticos o económicos.

«Yo también quiero llamar a la conciencia al pueblo de Tarija a que ahora nos pongamos las pilas sin mirar los intereses políticos, partidarios, los intereses económicos, miremos el interés de Tarija», manifestó.