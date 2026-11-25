El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, descartó abrogar el Decreto Supremo 5716, que establece el mecanismo de precio variable del diésel, y pidió tranquilidad ante el incremento a Bs 20,57 por litro. Además, planteó esperar unos días antes de negociar posibles ajustes en las tarifas del transporte, ante la expectativa de que el combustible baje de precio la próxima semana.

«Se descarta porque, como les decía, no es algo nuevo, no es que el Gobierno se ha levantado ayer y ha dicho suba el precio. Esto ya estaba estipulado en el decreto y la población estaba consciente de que el precio del diésel iba a ser variable en base a los precios internacionales. Entonces, le pido a la población que esté tranquila», afirmó Zamora.

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El incremento del diésel de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro generó rechazo en sectores del transporte, productores y la minería. La Cámara Boliviana de Transporte dio 24 horas al Gobierno para revertir el ajuste y no descartó un paro, mientras las cooperativas mineras auríferas se declararon en estado de emergencia y anunciaron reuniones para definir posibles medidas.

El ministro anunció que el Gobierno se reunirá con los transportistas para explicar el mecanismo de precios variables, pero consideró que no corresponde negociar un incremento de tarifas inmediatamente después del ajuste. Argumentó que, si el diésel baja la próxima semana, sería necesario volver a discutir una reducción de los pasajes.

Zamora reconoció que el reclamo de los transportistas está justificado por el encarecimiento del combustible, pero pidió evitar medidas apresuradas, como bloqueos o ajustes tarifarios. Aseguró que el presidente Rodrigo Paz comparte la preocupación por el impacto que estas decisiones pueden tener en la población.

Por otra parte, sobre los reclamos por la falta de kits y cilindros para la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV), informó que la anterior semana llegaron 1.500 kits, que ya fueron distribuidos en el país. También anunció una compra local de cilindros y dijo que el próximo año se prevé planificar una conversión masiva. ///kmg