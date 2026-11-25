La expectativa crece en la Villa Imperial. A pocas horas de la gran final de la Copa Bolivia entre Real Potosí y Always Ready, los hinchas comenzaron a formar largas filas en las boleterías del estadio Víctor Agustín Ugarte para conseguir una entrada y no perderse la definición del campeonato.

Foto: Red Uno de Bolivia.

Potosí

En imágenes captadas por la Red Uno de Bolivia se observa a seguidores del conjunto lila y del equipo alteño aguardando su turno para adquirir sus boletos y acompañar a sus respectivos planteles en este compromiso decisivo.

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El partido está programado para las 19:00 y tendrá como escenario el Víctor Agustín Ugarte. Real Potosí buscará una remontada ante su público, después de caer por 3-1 en el encuentro de ida disputado en El Alto.

Foto: Red Uno de Bolivia.

Foto: Red Uno de Bolivia.

El equipo potosino necesita ganar por tres goles de diferencia para quedarse con el título en los 90 minutos, mientras que Always Ready intentará defender la ventaja y llevarse la copa.