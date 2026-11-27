La posición fue expresada durante un encuentro interinstitucional realizado este viernes en la ciudad de La Paz, a convocatoria de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN LP R.L.).

Foto: MMyM

Fuente: ABI

El Ministerio de Minería y Metalurgia reafirmó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y generar condiciones que garanticen el desarrollo de la actividad minera legal, considerada un sector estratégico para la economía nacional y la reactivación económica de Bolivia.

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La posición fue expresada durante un encuentro interinstitucional realizado este viernes en la ciudad de La Paz, a convocatoria de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN LP R.L.).

El encuentro reunió a representantes de instituciones del Estado, organizaciones del sector minero y entidades vinculadas al ámbito judicial, con el propósito de abordar la independencia del Órgano Judicial y la actividad minera legal, a través del curso denominado “Minería legal como pilar fundamental de la reactivación económica y la independencia judicial”.

Durante su intervención, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, señaló que el sector minero constituye un pilar fundamental de la economía nacional por su aporte al Tesoro General de la Nación y a los departamentos mediante las regalías mineras.

“Este fundamental motor económico nacional, que es la minería, sigue aportando y de manera mucho más pronta y mucho más efectiva al Tesoro de la Nación y también a los departamentos a través de las regalías mineras”, afirmó.

La autoridad también señaló que el fortalecimiento institucional, el respeto a la normativa vigente y la seguridad jurídica son elementos fundamentales para generar condiciones de estabilidad y confianza, favorecer el desarrollo de las actividades mineras legalmente establecidas y contribuir al crecimiento de la economía nacional.

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