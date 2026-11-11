Nadia Beller parte a México tras obtener el salvoconducto de la Cancillería de Bolivia

«En coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Migración, acompañó el procedimiento correspondiente, habiéndose concretado la salida de la señora Beller Delgadillo del territorio nacional durante la mañana de este miércoles», informó la Cancillería.

Por: eju.tv /

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia otorgó el salvoconducto solicitado por Nadia Beller, quien se benefició de asilo diplomático por el Gobierno de México, y ya está fuera del país.

«En seguimiento al comunicado emitido el 8 de noviembre de 2026, informa que, concluida la evaluación de la solicitud presentada por la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades competentes del Estado boliviano determinaron otorgar el salvoconducto solicitado para la señora Nadia Shirley Beller Delgadillo, beneficiaria de asilo diplomático concedido por el Gobierno de México», señala el comunicado.

«La decisión fue comunicada oficialmente a la Embajada de México el 10 de noviembre de 2026, procediéndose a la entrega del correspondiente salvoconducto durante las primeras horas del 11 de noviembre», indicó la Cancillería.

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Luego confirmó que «en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Migración, acompañó el procedimiento correspondiente, habiéndose concretado la salida de la señora Beller Delgadillo del territorio nacional durante la mañana de este miércoles».

«El Estado boliviano reafirma su compromiso con el respeto al ordenamiento jurídico nacional, sus obligaciones internacionales y el fortalecimiento de las relaciones de diálogo, cooperación y respeto mutuo con los Estados Unidos Mexicanos», destacó la Cancillería.