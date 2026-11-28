El ministro de Educación informó que la mayoría de los distritos educativos concluirán actividades el 4 de diciembre. El transporte​ convocó a un paro indefinido desde el 30 de noviembre.

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Fuente: El Deber

Los padres de familia de La Paz pidieron a los choferes y al Gobierno a dialogar en el conflicto por el alza del diesel y advirtieron que un paro indefinido afectaría la gestión escolar que está por concluir.

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“Preocupa bastante esta medida que están aplicando los choferes. Vamos a exhortar tanto al Gobierno como a la dirigencia de los choferes de La Paz y la Confederación de Bolivia a que puedan sentarse a dialogar, quedan estos días”, manifestó el presidente de la Junta Departamental de Padres de Familia de La Paz, Richard Rojas.

El representante señaló que, si no se alcanza un acuerdo y se concreta la medida, los padres de familia coordinarán con las autoridades educativas alternativas para evitar que los estudiantes pierdan sus últimos días de clases.

Hace unos días el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que la mayoría de los distritos educativos concluirán actividades el 4 de diciembre y que los trámites de cierre de gestión y entrega de documentación se extenderán aproximadamente hasta el 11 de diciembre.

El sector del transporte que rechaza el alza del diesel a Bs 20,57 el litro anunció un paro indefinido a partir de este lunes 30 de noviembre.

El representante de los padres de Familia señaló que, si no se alcanza un acuerdo y se concreta la medida del paro indefinido, se deben coordinarán alternativas para evitar que los estudiantes pierdan sus últimos días de clases.

“Si no se encuentra un punto intermedio para poder suspender el paro, junto con las autoridades de Educación veremos las estrategias para tal vez migrar a una modalidad virtual, a distancia, cosa que a una semana de terminar las clases los alumnos no se perjudiquen”, expresó.

El Gobierno convocó a los dirigentes del transporte a una reunión este domingo a las 10:00 en oficinas del Ministerio de Obras Públicas en La Paz. Aunque en la mañana el vocero presidencial José Luis Galvez, informó que los representantes de los choferes no confirmaron su asistencia, aun esperan que asistan al encuentro.