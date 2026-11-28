Al mes de noviembre de la presente gestión el Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí ya captó más de dos mil millones de Bolivianos por concepto de regalías mineras.

El exgobernador Marco Antonio Copa señala que se trata de una cifra que nunca antes se había percibido por la institución y lo atribuye a las altas cotizaciones y el incremento de los volúmenes de producción por más labores extractivas.

El entrevistado considera que es momento de encarar proyectos macro para eliminar las necesidades que tiene la población en el tema agua, caminos, electrificación y en especial en el tema productivo.

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«Históricamente, el departamento nunca había recibido tal cantidad de recursos económicos para su desarrollo. Hoy es momento que también pensemos en impulsar proyectos macro que permitan atender y eliminar las necesidades que tenemos en distintas regiones, en temas de agua, caminos y electrificación, pero, sobre todo, en generar desarrollo productivo en los distintos municipios, donde hace mucha falta la inversión», consideró la exautoridad.

Indicó que también es momento de empezar a pensar en nuevos proyectos y presentar proyectos estructurales que permitan transformar las condiciones y el modo de vida de los habitantes del departamento de Potosí.