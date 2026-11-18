El Gobierno Municipal aportará con el 5% al proyecto, haciendo un total de Bs 170 mil

Fuente: El Deber

Por Desther Ágreda

Con marcado beneplácito el alcalde en ejercicio de Ascensión de Guarayos, Robert Schock, informó que ya se firmó el convenio con la Agencia Estatal de Viviendas (Aevivienda) para la construcción de 64 casas en ese municipio, 32 en el área urbana y 32 en el área rural.

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El documento fue firmado por la directora departamental de Aevivienda, Paola Zoruco Parada, y la referida autoridad edil. «Se ha hecho la selección minuciosa de los beneficiados, a través del trabajo realizado por nuestros trabajadores sociales, las casas llegarán a quien verdaderamente lo necesita», explicó el alcalde.

Schock dijo que el Gobierno Municipal aportará con el 5% al proyecto, haciendo un total de Bs 170 mil, e indicó que los trabajos iniciarán el próximo mes, total vez que ya se lanzó la licitación pública para la respectiva adjudicación.

«Muy pronto 64 familias, que actualmente viven en la precariedad, tendrán una vivienda digna. Es por eso que hemos firmado el presente convenio, para que el pueblo siga creciendo, porque queremos ser ciudad» refirió Schock.