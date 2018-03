En su primera mejora, fue añadida la función “Enviar a ID de UPI” que permite a los usuarios realizar el envío directo de pagos mediante el ID de UPI (identificador único de usuario, por sus siglas en inglés) sin tener que entrar en conversaciones. No obstante, aún le faltaba una función con la que cuentan aplicaciones rivales como Paytm: pagos mediante códigos QR , que han sido incluidos en la versión beta 2.18.93 para Android en la India, de acuerdo con Gadgets 360 .

WhatsApp Now Lets You Scan QR Codes to Make Payments (beta) https://t.co/JhFgZP3yYI pic.twitter.com/qiqbwUcmqB

— Matt Navarra (@MattNavarra) 26 de marzo de 2018