Maradona dejó de ser el DT del Al-Fujairah

El ídolo argentino no seguirá en su cargo tras no haber logrado el ascenso directo, así lo publicó su abogado, Matías Morla, en las redes sociales.

Diego Maradona estaba viviendo una excelente temporada al frente del Al-Fujairah, pero desperdició la chance de ascender directamente con el equipo luego de empatar 1-1 con Al-Khaleej.

Después del empate de hoy y de no haber logrado el objetivo de ascender al Fujairah, Diego Maradona dejará de ser el entrenador del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas

Debido al triunfo del Al-Ittihad, los dirigidos por ‘El 10’ quedaron en tercer lugar y deberán jugar la promoción ante El Hatta entre el 9 y el 13 de mayo.

Los números de Maradona en Fujairah hablan a las claras de una campaña histórica para el club. Por primera vez terminó invicto, dirigió 22 partidos, ganó once y empató once. Es el único del campeonato que no perdió y deja al equipo con la chance del Repechaje.

