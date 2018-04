Parques eólicos para Santa Cruz, Evo lanza tres proyectos de $us 193 millones

Sitios. La construcción para energías alternativas se hará en los municipios de Warnes, Cotoca y Cabezas del departamento.





Ref. Fotografia: Imponente. Una infraestructura similar será instalada en tres sitios del departamento.

En una política abierta de buscar el cambio de la matriz energética y con el objetivo de que a partir del 2019 Bolivia pueda enfatizar con mayor fuerza la exportación de energía eléctrica, el presidente Evo Morales firmó el Decreto Supremo 3537 que ordena la instalación en el departamento de Santa Cruz de tres parques eólicos, con una inversión total de 156,4 millones de euros equivalente a $us 193 millones. La meta final es generar al menos 108 megavatios de energía eléctrica que serán inyectados al Sistema Integrado Nacional (SIN).

La norma autoriza a la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) la ejecución de proyectos financiados con el crédito del banco danés “Danske Bank A/S”(Danida), los mismos que serán instalados en los municipios de Warnes, Cotoca (denominado San Julián) y en Cabezas (en la comunidad de El Dorado) del departamento Santa Cruz.

El presidente Morales explicó que del total de 193 millones de dólares de inversión, $us 103 millones es crédito del Banco Danés; $us 66 millones, contraparte del gobierno nacional y $us 24 millones más que llega como donación del país europeo.

“Este mes en el departamento de Santa Cruz estamos garantizando nuevas inversiones de 658 millones de dólares. Ahora estamos con cerca de 200 millones de dólares para el parque eólico en el departamento de Santa Cruz, sumados son prácticamente 658 millones de dólares en el departamento Santa Cruz”, señaló el jefe de Estado.

Entre otros aspectos. Según el gobierno y Ende, la producción de energía eléctrica en el país ya tiene excedentes. La generación total de electricidad al momento está en 2.100 megavatios (MW) y tomando en cuenta que el consumo interno apenas alcanza a 1.500 MW, desde ya se tendrá un excedente de 600 MW, por lo que se prevé exportar a partir del próximo año.

Al respecto, el presidente Morales anticipó que se estaría exportando al menos 1.600 MW de energía el próximo año.

En ese ámbito, según la información técnica proporcionada por el Ministerio de Energía, se da cuenta que el parque eólico San Julián se emplazará en el municipio de Cotoca y contará con 11 aerogeneradores; el parque eólico El Dorado, se construirá en el municipio de Cabezas con el emplazamiento de 15 aerogeneradores; y finalmente, el parque eólico Warnes en el municipio del mismo nombre, y emplazará 4 aerogeneradores.

A su vez, el ministro de Energías, Rafael Alarcón, ponderó la implementación de fuentes alternativas de energía en el departamento de Santa Cruz.

“Actualmente, en el departamento de Santa Cruz solo se genera energía termoeléctrica, por lo que la implementación de estos tres parques eólicos será trascendental para disminuir las emisiones de CO2 y aportar a la mejora de la calidad del medio ambiente”, señaló.

En la misma línea, José Padilla, experto en energía, señaló que el tema de los proyectos eólicos, como departamento de Santa Cruz, ya se tuvo en estudios hace muchos años, tomando como sitios promisorios a la zona de Warnes y las Lomas de Arena, en la parte sur de la capital cruceña.

“Hay otra zona que no lo han tomado en cuenta como es Comarapa. Incluso hay un estudio que se hizo. De cualquier manera es una buena apuesta para Santa Cruz y sobre todo para el país en esa perspectiva de cambiar la matriz energética. Lo llamativo aquí es que el Estado quiere ser el centro de la energía alternativa”, precisó Padilla.

Además enfatizó que toda inversión en materia energética es bienvenida. “Un país se transforma cuando uno tiene energía suficiente, además debemos tener 20% más de la capacidad instalada, creo que ese objetivo se ha cumplido. Entonces, hay que ir a esa apuesta de energía renovable”, precisó.

Tiempos de ejecución. El ministro Alarcón comprometió a los trabajadores de ENDE a que en los siguientes 90 días se pueda arrancar con las obras preliminares del proyecto y el diseño de los aerogeneradores.

La inyección al SIN de una potencia instalada de 108 MW, implicará cuatro veces la actual potencia generada a través de energía eólica en Bolivia. Estos proyectos, serán ejecutados en 772 días calendario (2 años), a partir de la emisión de la orden de proceder, señala parte del informe del Ministerio de Energía.

600 Megavatios

De energía eléctrica es el excedente que el país tiene paara exportar.

2 Años

Demandará la construcción de los tres parque eólicos en Santa Cruz.

Un proyecto en tiempos que otros países ya han avanzado

Alternativo. Según expertos y estudios la energía eólica es una de las energías renovables más usadas en el mundo. Permite el ahorro de dinero a largo plazo, así como el respeto al medio ambiente.

Pioneros. Los países de América Latina que más apuestan por la sostenibilidad y energías renovables, en este caso energía eólica son: Brasil el país que más está impulsando la industria de la energía eólica, seguido de México, Chile, Argentina y Costa Rica, líder a nivel Centroamericano.

También está Uruguay con una política de estado definido en los últimos años.

Fuente: eldia.com.bo