Carlos Mesa: Me persiguen porque creen que seré rival de Evo en 2019

El expresidente Carlos Mesa resumió así la andanada de investigaciones y procesos abiertos en su contra y por distintos motivos, por los operadores de justicia que responden a los lineamientos del presidente Evo Morales, según apuntó en declaraciones al programa televisivo nocturno de la Red Uno.

El exmandatario boliviano se refirió puntualmente a la reciente causa anunciada en su contra por la expulsión de la firma chilena Quiborax, durante su gestion y en el marco de la una ley aprobada en diciembre de 2003, lo que al cabo de varios años dio lugar al reclamo de la chilena ante tribunales internacionales y que finalmente llegó a un fallo de resarcimiento económico que debe cumplir el Estado boliviano de más de 50 MM de dólares a la firma extranjera.

Mesa fue categórico al afirmar que el gobierno de Evo Morales sabía del juicio y tuvo doce años para defender al Estado frente a los alegatos de Quiborax, una empresa que además violó los términos de su contrato, evadió impuestos e hizo una explotación irracional de los recursos del salar de Uyuni, motivos que dieron lugar a su expulsión del país.

Mesa aclaró que su gobierno dispuso la expulsión de Quiborax y luego el presidente Rodriguez Veltze modificó y realizó correcciones a un D.S de su gobierno, pero ratificó la expulsión de la firma chilena. Sin embargo, advirtió que el actual Procurador deliberadamente soslaya este hecho para tratar de “inculpar” solamente a su persona y “salvar” la responsabilidad del actual embajador del Gobierno de Evo Morales.

En realidad, no hay culpas ni en Mesa ni en Rodriguez Veltze, que actuaron en el marco legal, la culpa la tienen los que realizaron una pésima defensa de los intereses y derechos de Bolivia frente al juicio planteado por Quiborax, y esa responsabilidad corresponde a la Procuradoria General del Estado que representa al gobierno de Evo Morales, sentenció el exmandatario.

Mesa reiteró que detrás de todas las acciones promovidas por el gobierno, a través de sus asambleístas en el Legislativo, del Procurador General y de los operadores de justicia, fiscales y jueces, está la decisión del oficialismo de cerrarle cualquier posibilidad de candidatura presidencial que pudiera disputar el cargo a Morales en las elecciones de finales de 2019. “Ya dije que no seré candidato, pero el único que no me cree es Evo Morales y es por eso que ha acelerado una estrategia de demolición de mi persona. El presidente Morales considera que hay que minar cualquier posibilidad que me lleve a ser candidato”, concluyó el exmandatario y aun vocero de la causa marítima de Bolivia. (eju.tv / L.M.)

Fuente de video: “Que no me pierda”, Red Uno