Comerciantes ambulantes Los Pozos dicen que denunciarán a la Alcaldía cruceña

Comerciantes ambulantes del mercado Los Pozos dijeron que denunciarán a las autoridades ediles por no dejarlos seguir vendiendo en las calles, ya que según ellos la Constitución Política del Estado protege el derecho al trabajo y esto está siendo vulnerado por la Alcaldía.

Sin embargo ante estas declaraciones, los representantes de la comuna han indicado que no se les está vulnerando ningún derecho, sino por el contrario lo que se quiere es que tengan un mejor lugar donde hacer sus ventas y que la ciudad quede ordenada.

“Nos están vulnerando el derecho al trabajo, el vender nuestras cositas es la fuente de ingreso para nuestros hogares, con esto comemos, no puede ser que sean tan insensibles y no nos dejen trabajar y encima nos lo quieran quitar”, lamentó Felicia Quiroga, una de las comerciantes que ayer se vio afectada con los decomisos por parte de los gendarmes municipales, que hicieron un operativo de limpieza en las calles del mercado Los Pozos.

La mujer además cuestionó que luego de que les confisquen la mercadería, esta no sea devuelta como se hacía anteriormente.

“Con esta ley que sacaron ahora nos quitan y dicen que van a donar las cosas a los hogares, pero si ellos quieren llevar a los hogares que compren los productos, que no nos quiten a nosotros que no tenemos”, comentó.

Ante la consulta de porqué no se traslada al otro mercado, la comerciante ambulante de frutas en carretillas dijo que le quedaba muy lejos y que ya estaba acostumbrada a vender en las calles del mercado Los Pozos y algunas calles del centro.

Por su parte, las autoridades municipales se mantienen firme con la idea de no dejar nuevos asentamientos y advirtieron que los operativos de control se realizarán de manera diaria.

Fuente: Cadena A, La Estrella del Oriente