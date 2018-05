Crisis de Argentina preocupa al Gobierno boliviano al tratarse del segundo socio comercial

Argentina atraviesa por una crisis cambiaria, con una depreciación del peso de alrededor de 15% en lo transcurrido del presente mes, que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún no fue definido.

Presidente del BCB, Pablo Ramos. Foto: El País de Tarija

La Paz, 22 de mayo (ANF).- El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, dijo este martes que lo que sucede en Argentina es de preocupación del Gobierno al tratarse del segundo socio comercial del país.

La crisis de Argentina “nos preocupa porque es nuestro segundo socio comercial; Brasil y Argentina son los principales (socios), con ellos tenemos más del 30% del comercio exterior, y obviamente siendo países con los cuales tenemos relaciones tan importantes, lo que ahí repercuta tiene que preocuparnos siempre”, manifestó Ramos.

Argentina atraviesa por una crisis cambiaria, con una depreciación del peso de alrededor de 15% en lo transcurrido del presente mes, que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún no fue definido.

Se prevé que la depreciación impacte en la inflación y en el crecimiento del país. El gobierno se fijó una meta de inflación de 15%, pero el FMI la proyecta a 19%. Analistas locales consideran que será de 25%.

El Presidente del BCB subrayó que la estabilidad económica es un objetivo del Gobierno de Bolivia y se va a mantener porque “es conveniente a los intereses del país, a los intereses de las economías de las empresas y de las familias”.

Dijo que los países que devaluaron tuvieron inestabilidades que afectaron costos, precios y en lugar de ganar competitividad se han perjudicado. Citó el caso de Argentina al que calificó de “patético”.

“Nosotros queremos sobre todo mantener la estabilidad, dar seguridad a la gente, dar seguridad a todos, para que podamos realizar actividades económicas en un contexto en el que tengamos certeza de los que vamos a hacer”, apuntó.

Ramos remarcó que Bolivia no necesita devaluar su moneda porque la competitividad de sus productos de exportación no está afectada. “Tenemos control estricto sobre el tipo de cambio real, nuestra moneda no está sobrevaluada, no estamos desalineados, tenemos un tipo de cambio real con cierta ventaja”, apuntó.