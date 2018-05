El Estado busca ‘recuperar’ Bs 26 millones de Cossío

La Fiscalía apuntó a que Cossío adquirió los inmuebles y los vehículos en los años en que desempeñó cargos públicos. Complementa que siete de esos bienes fueron transferidos por el exgobernador a dos de sus hijas, a un yerno y a su madre.

El exgobernador de Tarija Mario Cossío.

Foto: La Razón – archivo

La Fiscalía calcula que los cinco vehículos y 24 inmuebles que el exgobernador Mario Cossío adquirió de forma “ilícita” entre 1996 y 2010, por lo que fue sentenciado a seis años de cárcel, están valuados en Bs 26 millones, que el Estado busca “recuperar”.

El fallo emitido el 23 de marzo es el tercero contra la exautoridad tarijeña por enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El fiscal departamental de Tarija, Carlos Oblitas, afirmó que hubo un daño al Estado. “Sí, absolutamente, porque aquí pudimos evidenciar que hay bienes y montos de dinero excesivos en relación al patrimonio y se presumen hechos de corrupción”.

Esta cifra de Bs 26 millones, o $us 3,7 millones, es considerada uno de los cinco más grandes daños económicos que el Estado busca recuperar por corrupción. En 1997, Roberto Landívar provocó la quiebra del banco Bidesa y causó un daño calculado en $us 60 millones; en 2013, Transparencia señaló que el expresidente de facto Hugo Banzer Suárez generó un daño de $us 20 millones; en 2011, el exprefecto paceño Luis Alberto Valle fue a la cárcel por malversar $us 17 millones; en 2015, la Contraloría indicó que por el caso del Fondo Indígena, Bolivia perdió $us 7,1 millones.

El Ministerio Público estableció que solo uno de los 24 inmuebles —de una superficie de 7.232 metros cuadrados y que tiene una casa construida en 939— fue valuada en $us 594.841, en 2009.

Si bien no se hizo aún el cálculo del costo de las otras 23 propiedades, se conoce que están ubicadas en la exclusiva zona tarijeña de Miraflores. Este medio consultó con dos empresas inmobiliarias, Invesco Bienes y Raíces y Fernández Bienes y Raíces, que dieron los siguientes datos: hasta 1.000 metros cuadrados, cada metro cuesta $us 140, y arriba de los 1.000, $us 120.

Con esa información y la lista de los bienes confiscados por el Estado, este medio hizo el cálculo, siendo el resultado Bs 25.480.147. Y si se suma a esta cifra los Bs 455.000 por los cinco coches —que también adquiridos por Cossío de forma fraudulenta, según la Fiscalía—, se llega a Bs 25.935.147. “Esos Bs 26 millones es lo que habría sido ilegalmente obtenido”, admitió Oblitas. Sin embargo, todavía se espera el avalúo oficial.

Fuente: la-razon.com