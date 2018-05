La historia de la mujer que presenció casi 300 ejecuciones en Texas

Primero como periodista y luego como empleada estatal, Michelle Lyons vio morir a cientos de criminales condenados a pena de muerte. En su reciente libro cuenta el impacto profundo que tuvo en su vida.

Michelle Lyons. (BBC)

Pasaron 18 años desde la vez que Michelle Lyons presenció la ejecución de Ricky McGuinn en una de las siete cárceles que hay en Huntsville, una ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos. El recuerdo de aquel momento es el de la madre del criminal golpeando sus manos contra la ventana de la cámara de la muerte, la habitación donde hombres y mujeres condenados a pena de muerte reciben la inyección letal.

Durante 12 años, primero como periodista del diario The Huntsville Item y luego como vocera del Departamento de Justicia Criminal de Texas, fue parte de su trabajo observar cada ejecución que el estado llevaba a cabo.

Entre 2000 y 2012, Lyons vio a casi 300 hombres y mujeres morir en la camilla, vidas violentas a las que se les dio un final pacífico con las agujas. Ahora, decidió recopilar sus memorias en el libro Death Row: The Final Minutes, y fue entrevistada por un periodista de la BBC.

A los 22 años presenció su primer caso, la ejecución de Javier Cruz, un hombre condenado por matar a martillazos a dos ancianos. Y recuerda: “Estaba bien con lo que pasó. ¿Acaso debería estar enojada?”.

“Yo estaba a favor de la pena de muerte, pensé que era la forma más apropiada de castigar determinados crímenes. Y como era joven y audaz, todo era blanco o negro. Si hubiera reparado en cómo me hacían sentir las ejecuciones, ¿cómo podría haber vuelto a esa habitación, mes tras mes, año tras año?”, analiza.

En 2000, Texas llevó a cabo 40 ejecuciones, un número récord para un estado en un año, que casi igualaba la cantidad de todo el resto de los Estados Unidos. Ese año, Lyons participó como testigo de 38 casos.

Pero su indiferencia e insensibilidad iniciales, manifestadas en comentarios indiferentes en su diario, era simplemente un mecanismo de adaptación que le serviría únicamente a corto plazo.

“Mirar los momentos finales de una persona y ver cómo el alma abandona el cuerpo nunca termina de ser normal. Pero Texas ejecutaba criminales con tanta frecuencia que había perfeccionado la práctica y le había sacado toda la teatralidad”, cuenta.

Eso no significaba que Lyons se tomara su trabajo de manera liviana. Es más, cuando empezó a trabajar para la oficina de información pública del departamento judicial en 2001, su tarea era más importante: ahora no sólo tenía que contarle a la gente de Huntsville lo que pasaba en la cámara de la muerte, sino también al resto de los Estados Unidos.

En su experiencia, a Lyons le tocó escuchar de todo en las últimas palabras de los criminales: pedidos de piedad, clamores de inocencia, disculpas, así como pasajes de la Biblia, fragmentos de canciones de rock y hasta chistes.

También llegó a conocer a varios de los condenados, incluyendo asesinos seriales y violadores. Según señala, no todos eran monstruos, y algunos hasta llegaron a caerle bien al punto de pensar que si los hubiera conocido afuera hubieran sido amigos.

Sin embargo, fue cuando quedó embarazada en 2004 que su forma de ver las cosas empezó a cambiar. “Las ejecuciones dejaron de ser un concepto abstracto y se volvieron profundamente personales. Empecé a preocuparme por si mi bebé podía escuchar los lamentos de los ejecutados”, dice.

“Cuando tuve a mi hija, empecé a tenerles miedo. Esas mujeres estaban viendo a sus hijos morir, y yo escuchaba sus llantos, sus gritos, golpes en los vidrios, patadas a las paredes”.

“Me la pasaba en la habitación pensando: acá nadie sale ganando, todos salen perdiendo. Las ejecuciones eran algo muy triste, y yo tenía que pasar por esa tristeza una y otra vez”, reflexiona.

Lyons aguantó por siete años más, hasta que abandonó su trabajo al ganarle un juicio al departamento por un caso de discriminación por género.

“Pensé que estar afuera del sistema penitenciario me iba a permitir recuperar todo lo que me perdí de mi vida, pero fue lo contrario. No podía parar de pensar en las ejecuciones. Abría un paquete de papas fritas y sentía el olor de la cámara; escuchaba algo en la radio y me recordaba a una conversación con algún interno horas antes de que fuera ejecutado”. detalla.

La última gran encuesta en Texas, en 2013, reveló que el 74% de los texanos apoyaba la pena de muerte, por lo que es difícil que este sistema se vaya a acabar pronto. No obstante, en 2016 pasado sólo siete ejecuciones tuvieron lugar, un número bastante alejado de aquel récord alcanzado en 2000.

Fuente: clarin.com