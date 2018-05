Una cucaracha se metió en el oído de una mujer de Florida. Tardó nueve días en sacarla

“Estaba furiosa. Estaba decepcionada con el departamento de emergencias por no haber visto eso, por dejarme creer que todo había salido”, lamentó Holley, que es gerente de ventas y marketing de 29 años a The Washington Post. “Dijeron que esto es algo que sucede a menudo. Me dijeron que no hay necesidad de ver a nadie ni a ningún especialista“.