Catherine Oxenberg, la desesperada lucha de la actriz de ‘Dinastía’ por salvar a su hija

Quién le iba a decir a la hija de la princesa Elisabeth de Yugoslavia, prima segunda de la reina Sofía de España, que su vida iba a ser casi tan enrevesada como la de su personaje en la mítica serie creada por Aaron Spelling, rey Midas estadounidense, padre, a su vez, de la actriz Tori Spelling. Si detrás de su existencia hubiera un equipo de guionistas, podríamos concluir que se están ganando el sueldo, pero muy bien…

Catherine Oxenberg, de 56 años, lleva más de un año siendo noticia no por motivos profesionales ni felices, sino por su hija, India, de 27, fruto de su pasada relación con William Weitz Shaffer, quien fue condenado por tráfico de drogas en los años 90, momento que aprovechó para quitarse de en medio; hasta ahora, que ha salido a la luz para echar una mano a su ex. La razón: la pertenencia de la hija de ambos a NXIVM, un supuesto grupo de autoayuda al que la mayoría ya califican de secta y al que se acusa de tráfico sexual, gracias a un sinfín de pruebas y testimonios que están viendo la luz en los últimos meses. Una lucha que encabeza la propia Catherine Oxenberg, quien hoy más que nunca se sigue mostrando desesperada por conseguir que India abandone esta organización, a la que se mantiene leal e inquebrantable, pese a las evidencias.

Antes de llegar a esta dramática situación, la joven había adquirido cierta notoriedad por aparecer junto a su progenitora y su padrastro, Casper Van Dien, en el reality show ‘Me casé con una princesa’, emitido en Estados Unidos en 2005, en el que se la presentaba como una aspirante a actriz de 13 años. Nada hacía presagiar que su vida iba a seguir un camino tan tortuoso como este y cuyo final se avecina incierto.

En noviembre de 2017, Catherine Oxenberg, que posee la doble nacionalidad estadounidense y serbia, aparecía en la pequeña pantalla para denunciar la situación, que ha explotado en las últimas semanas: “Ha sido secuestrada. Salgo a contar esto porque me parece que está en peligro, pero me parece tremendo exponer a mi hija de esta manera. India es una de las mujeres más guapas por dentro y por fuera que yo he conocido. Creo que su bondad y su generosidad están siendo usados en su contra”.

Seis años antes de esta denuncia en los medios de comunicación, había sido la propia Catherine quien había llevado a su hija a una sesión introductoria de Executive Success Programs, una compañía que formaba parte de la mencionada organización, en Nueva York. “Parecía que se trataba de un inocuo curso de autoayuda orientado a los negocios”, subrayaba la actriz, que ni de lejos podía imaginarse la naturaleza de la misma.

En esta misma época comenzaron a aparecer informaciones sobre el fundador de la organización, Keith Raniere, que le acusaban de haber utilizado sexualmente a numerosas mujeres y describían una estructura piramidal en la que se las convertía en auténticas esclavas bajo la idea del culto al líder. También se mostró la imagen de una de ellas marcada a fuego en su propia piel con lo que, según la hija de Catherine, podía ser un mensaje en latín, un signo más de sumisión y la punta del iceberg de todo lo que está descubriéndose ahora.

Poco después de sus primeros contactos con este grupo, India Oxenberg se mudó muy cerca de las oficinas centrales de la organización, en Albany (Nueva York) y, ante las informaciones que estaban aflorando, el 19 de octubre de 2017, publicó un comunicado en Facebook negando encontrarse mal o en una situación delicada: “Estoy completamente bien, realmente genial. Nunca me pondría en peligro ni tampoco a las personas a las que quiero”.

“Mi hija está muy enfadada conmigo en este momento y yo lo entiendo, porque yo también odiaría que mi madre me expusiera de esta manera, pero la quiero hasta el fin del mundo y lo que pretendo es concienciar para terminar con estos atropellos y que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Acabar con esto”, manifestaba entonces la actriz al borde de las lágrimas.

Un año ha pasado de esta conmovedora entrevista y esta organización ha vuelto a ser actualidad porque Clare Bronfman, de 39 años, hija del millonario y expresidente del conglomerado de licores Seagram, ha sido detenida por el FBI acusada de extorsión, junto a otras tres mujeres. Después de declararse inocente de los cargos que se le imputan, fue puesta en libertad bajo una fianza de 100 millones de dólares y en arresto domiciliario con una pulsera telemática que permite tener vigilados sus movimientos, pues se considera que hay un alto riesgo de fuga.

El pasado mes de abril también fue arrestada la actriz Allison Mack, quien se dio a conocer en la serie ‘Smallville’ y que se encuentra en libertad bajo fianza. Anteriormente había sido detenido en México el líder de la organización, Keith Raniere, que podría ser condenado a cadena perpetua.

¿Correrá la misma suerte India Oxenberg, que lleva sin contactar con su madre desde abril de este año? Según el periodista Frank Parlato, uno de los primeros en investigar a esta organización y hacer públicas las prácticas de las que ahora se les acusa, India entrará en razón y volverá a los brazos de su madre, a quien califica de heroína por dar la cara y ser tan valiente en las circunstancias más adversas.

De hecho, Catherine Oxenberg fue la abanderada de una causa que, como algunos expertos manifiestan, podía haber seguido cobrándose muchas más víctimas. Las investigaciones siguen abiertas, los procesos judiciales continúan su curso y podría haber más detenciones próximamente.

