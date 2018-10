Al deporte que muestra el turismo en Bolivia, las autoridades le restan importancia

Empresarios privados tomaron la batuta para hacer conocer al mundo que en Bolivia se practica este deporte. Las autoridades dejan en evidencia una vez más su desinterés.





Sin el apoyo de la Federación Atlética de Bolivia, las empresas privadas como Multisport y MO competencias, tomaron la iniciativa de realizar competiciones para los deportistas que gustan de las carreras en zonas no urbanas. Hace dos años que en el país se lleva adelante la puntuación del ranking a nivel internacional avalado por International Trail Running Association (Itra). Las carreras se han ido masificando conforme a los eventos que llenan las expectativas de los deportistas tanto internacionales como nacionales. Plantear los recorridos por lugares turísticos como en la zona de Samaipata y Roboré, muestra la diversidad de fauna y paisaje que existe en este país.

Inicios. Roberto Moreno, empresario y propietario de Multisport, es el precursor de las carreras a campo traviesa, comentó la manera en que transportó las competencias de calle a zonas no urbanas, “me dediqué más a estas carreras de campo porque la ciudad no está todavía preparada para carreras de calle, y porque me gusta el campo”, indicó.

Su experiencia en otros países fueron importantes para aplicarlas en Bolivia. “Empezamos haciendo carreras amateur con carreras cortas, fui adquiriendo experiencia saliendo afuera, mirando otra competencia, viajando a países vecinos y hemos logrado afianzarlo ahora en Bolivia”, aseveró.

Reconocidos. La Itra lleva una estadística de los corredores que van sumando puntos en cada competencia, que mientras más exigente sea la ruta, más puntos se puede obtener.

Roberto quien fue elegido a través de las elecciones que realizó la Itra, quedó como representante en Bolivia. Con su gestión logró que los competidores sean tomados en cuenta en el ranking. “La Itra ya le da el puntaje al competidor boliviano para que tenga ranking, esto le da la posibilidad de competir en eventos internacionales”, manifestó.

Problemas. Moses Fox es uno de los deportistas apasionado en esta disciplina, comenta que hace lo imposible para no perderse ninguno de los eventos, sin embargo, resalta el problema urbano que hace difícil la práctica, “falta ordenar la ciudad, necesitamos ciclovías para poder entrenar, estamos en constante conflicto con los choferes de vehículos que nos bombardean a bocinazos, sería importante el apoyo de todos, ciudadanos, competidores y autoridades para que se siga fomentando el deporte”, comentó Moses.

Otro factor que influye en el desarrollo de los deportistas, especialmente en el amateur, es el apoyo de las autoridades. “La Federación Atlética de Bolivia no ayuda en absolutamente nada, ni con pasajes, ni con viáticos, ni con ropa deportiva que en muchos casos le quieren cobrar”, agregó el dueño de Mulstisport.

Turismo. La carreras a campo traviesa, se han convertido en una nueva forma de mostrar la diversidad de lugares turísticos en Bolivia, ya que en eventos de gran magnitud, asisten competidores de otros países, como la brasileña Adriana Vaz que llegará a Bolivia en diciembre para participar de una competencia. “Bolivia tiene lugares increíbles que no tienen que envidiar a otros países”, comentó la brasileña a través de un contacto telefónico.

Las empresas tienen la ambición de seguir haciendo crecer la disciplina para el 2019, con nuevas rutas y nueva tecnología.

Tecnología de primer nivel en las competencias

Carlos Núñez es el administrador del sistema de cronometraje de la empresa Cronochip SRL. Esta empresa aporta con la tecnología a las empresas que organizan estas competiciones a campo traviesa. “Proporcionamos unos chips de cronometraje electrónico, que permite registrar por dónde o en qué lugar está el corredor, se le hace un seguimiento brindándole toda la seguridad”, indicó.

La tecnología que aporta a las carreras, también tienen nuevas ambiciones, “queremos implementar más tecnología, nosotros llevamos tres años en el mercado de Bolivia, es un sistema de cortometraje que nos animamos a invertir y traer”, dijo Carlos quien resalta los lugares de donde provienen los implementos, “la tecnología que se ocupa en la maratón de Nueva York, de Boston, de Río de Janeiro, lo tenemos en Bolivia, y en las carreras de montaña podemos saber en qué lugar está el corredor, también tenemos los resultados en línea, y se vienen cosas mejores, un aplicativo móvil con la marca Chronotrack que permite hacer activaciones para saber cuándo el competidor está pasando por cada punto”, agregó.

Correr en una zona con abundancia de árboles no es un peligro para los competidores, además, se tiene proyectado realizar un portal informativo de todas las carreras con datos de cada competidor boliviano, será como un cardex, con estadísticas de cada competidor. De igual manera, podrán observar imágenes por donde hizo paso y el puesto en que quedó ubicado.

El sistema de cronometraje apunta a darle todas las comodidades y seguridad a los deportistas con toda la tecnología que los caracteriza.

ESFUERZO. Subiendo una de las rutas en terreno ascendente y duro.

OBSTÁCULO. Durante el recorrido existen diferentes inconvenientes.

PERSEVERANTES. Dos competidores corriendo en terreno resbaloso.

