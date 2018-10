Increpan a director de ATB Jimmy Iturri, “vendido al Evo” le gritan al periodista (Video)

Jimmy Iturri, director de contenidos de la red ATB fue increpado anoche mientras cenaba en un restaurante de la ciudad de Cochabamba. Un video muestra el desagradable momento que vivió el periodista y escritor.

“En medio de la cena se presentó un individuo al que no conozco, un hombre ya mayor, y comenzó a hablar cosas que no corresponden. No quise contestar porque a mí me educaron muy bien mis papás y no respondo a personas mayores“, contó a EL DEBER el profesional.

La grabación muestra cómo el sujeto, vestido de negro, se acerca a la mesa de Iturri y le dice apuntándole con el dedo: “Cuando salga el Evo, cuando salga el Evo, ustedes no van a poder salir tranquilos a la calle“.

Luego eleva el tono de sus críticas, le dice “vendido” y recibe el apoyo de otros comensales que estaban en el negocio, pero sin causar ninguna reacción en el periodista, que siguió comiendo.

“Estamos llegando a un peligroso grado de intolerancia de la gente, ese tipo de cosas no pueden suceder. Insultar a la gente públicamente no es propio y está penado por ley. Se incurre en la agresión y en lo delincuencial, eso debe tener castigo penal”, agregó el comunicador, anticipando que consultará con sus abogados para ver si asume acciones.

Arturo Murillo, senador de oposición, fue una de las personas que compartió la grabación. “Estamos llegando a los límites de la intolerancia gracias a la impotencia que siente la gente al ver periodistas vendidos, jueces corruptos, fiscales delincuentes, autoridades corruptas” (sic), publicó en su Twitter, recordando que hace días la hermana del vicepresidente atravesó por una situación similar.

