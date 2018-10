Jorge Robles y su romántica historia de amor

Jorge Robles y su familia están de fiesta. Y es que el presentador de PAT y Gaby Rubio Vaca cumplieron 21 años de matrimonio. Para celebrar con los lectores de SOCIALES, Jorge compartió cómo enamoró a su esposa hasta llegar al altar.

“Ambos trabajábamos en una red televisiva cuando la vi por primera vez. Ella estaba muy linda. Vestía una falda corta. Le pregunté a un colega quién era esa chica y él me dijo su nombre. Yo le aseguré que con ella me iba a casar y él se rió. Entonces fui a su oficina y me presenté directamente con un ‘hola, vos serás la madre de mis hijos'”, contó.

Luego de “enrojecerla como un tomate”, Jorge se despidió con un beso muy cerca de su boca. Tuvieron que pasar muchas lunas para que salgan juntos y, luego de un año de relación, decidieron casarse.

“Hubo varios altibajos. Tuvimos que adecuar nuestros temperamentos y formas de ver el mundo tan diferentes. Yo soy más de las letras, la filosofía y la poesía; mientras que ella, de los números y de la realidad, pero es alguien con quien quiero envejecer”, expresó el presentador.

La pareja tiene dos hijos, Mauricio (20) y Alejandro (18), con ellos compartirán una cena familiar por este día especial. En unos días, Jorge y Gaby se irán a República Dominicana para vivir una segunda luna de miel.

Fuente: sociales.com.bo