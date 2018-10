Jóvenes son premiados en el concurso “La Bolivia que yo quiero”

Samuel Doria Medina entregó los premios del concurso de ensayos juveniles “La Bolivia que yo quiero”.

En mayo de este año la Fundación Pazos Kanki lanzó un concurso para recoger las propuestas de los jóvenes bolivianos para resolver los que creían eran los principales problemas del país.

El concurso tuvo una amplia acogida, pues se presentaron 290 ensayos de jóvenes de diferentes edades y de los dos sexos sobre “La Bolivia que yo quiero”. De ellos, se clasificó primero 150 y luego 60, para finalmente sacar ahora a los seis finalistas divididos en dos categorías: la primera incluye a los muchachos de entre 18 y 21 años, y la segunda, a los que tienen entre 22 y 25 años.

El primer premio es de 10.440 bolivianos; el segundo, de 4.176 y el tercero, de 2.784 bolivianos.

Los dos ganadores principales fueron: en la categoría “A” Sebastian Jerez con el proyecto “revitalización del agua” y en la categoría “B” Ruth Clemente de Oruro con el proyecto “No más basura”.

“Algunas ideas de los jóvenes son muy interesantes e importantes”, dijo Doria Medina. Muchos describen la educación actual del país como repetitiva, anticuada y aburrida. Los maestros no están bien calificados y los contenidos no son relevantes para el mundo moderno. Por ejemplo, no se enseña suficiente inglés ni tecnología.

“Los jóvenes comprenden mejor que los gobernantes que sin un cambio profundo en la educación, no estarán preparados para el mundo que viene, en el cual muchas habilidades técnicas actuales desaparecerán”, señaló.

Los jóvenes ven al país como un lugar con grandes potencialidades y oportunidades, sobre todo gracias a la diversidad natural y social. Al mismo tiempo, se preocupan porque estas posibilidades no se concreten y ellos tengan tantos problemas para incorporarse al mercado de trabajo. Uno de los grandes desvelos de los jóvenes es la generación de primeros empleos para quienes se incorporan al mercado laboral. “La respuesta a esta preocupación no puede ser el Estado, que es limitado, sino el emprendimiento privado, que es el asunto en el que más he trabajado a lo largo de mi vida. Realmente creo que es posible cambiar al país fomentando y posibilitando el emprendimiento de los jóvenes”, dijo Doria Medina.

Finalmente, los jóvenes presentaron una gran cantidad de propuestas de uso concreto de la tecnología actual para mejorar la vida de la gente, de los discapacitados, de los pueblos que sufren sequías, de los citadinos que se enfrentan a la contaminación, etc.

“La imaginación y el ingenio de los jóvenes es un patrimonio que desgraciadamente el país no aprovecha, pero eso cambiará en el futuro, pues consideraremos estas propuestas como parte de nuestros planes de mejora del país. Solo con propuestas y con soluciones crearemos la unidad que tanta falta le hace al país”.

Fuente: Prensa Unidad Nacional