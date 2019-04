El caudillismo de Mesa, obstáculo para la unidad

Demócratas revela que no hubo acuerdo con Mesa porque lo ven como un caudillo

El entorno del candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, lo considera un caudillo como un todopoderoso, al igual que los oficialistas al presidente Evo Morales. Esa es la razón por la que no se pudo concretar el bloque nacional de los partidos de la oposición, afirmó este jueves el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz y jefe de campaña de Bolivia Dice No (21F), Vladimir Peña.

“Al señor Mesa le faltó altura para comprender de que había que construir un proyecto colectivo y no un proyecto personal, prefirió refugiarse en el viejo proyecto personal que tiene de su gobierno (y) nosotros creemos que no es tiempo de volver al pasado, nosotros planteábamos un proyecto de futuro y Mesa de volver al pasado”, detalló.

Peña indicó que los allegados a Mesa como Ricardo Paz, Carlos Alarcón, Gustavo Aliaga, entre otros, proponían un proyecto basado en un caudillo que solo él decida a sus candidatos a vicepresidente, senadores y diputados y es por lo cual los Demócratas no estuvieron de acuerdo con la propuesta del presidenciable de CC.

Además, la autoridad departamental indicó que el ex presidente y ex vocero de la demanda marítima prefirió quedarse con la estructura partidaria con la que gobernó al país desde octubre del 2003 hasta junio del 2005.

“Basta ver quién es el candidato a vicepresidente, un ex ministro, bastas ver a los que componen su comité de campaña, sus aliados, los ex viceministros. Todo es ex ahí, desde el ex vicepresidente, los ex ministros y los ex viceministros, es para mirar el pasado”, indicó.

Asimismo, acotó que si se quiere terminar con el gobierno de un caudillo, como es el de Morales, no es correcto competir con otro adalid. Acotó que hay que modernizar la política en el país y no continuar con las prácticas del pasado.

En pasado martes, el gobernador cruceño, Rubén Costas, dijo que antes que se concluya el plazo para concretar las alianzas, noviembre del año pasado, los Demócratas hablaron con Mesa, Víctor Cárdenas y Jaime Paz e hicieron los esfuerzos para lograr concretar el acuerdo nacional de las siglas opositoras, pero el mismo no se pudo lograr.

El Día/Urgente