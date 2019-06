Stephanie Herela: «Me atrevería a todo, porque las campañas son más agresivas en Estados Unidos»

Un taxi la lleva por Los Ángeles. Ella mira los rascacielos. La acompaña una maleta con varios cambios de ropa. Está de ida una sesión de fotos, mientras conversa con EL DEBER. En ese transcurso del viaje recibe un correo de su agencia Arsenic -donde fue fichada hace dos meses- en el que le indican que fue seleccionada por la marca de energizante Rock Star Energy para ser su imagen.

La vida de la modelo y actriz boliviana Stephanie Herela cambió. Ahora se la pasa entre producciones fotográficas y viajes. Se mudó hace poco a EEUU para buscar nuevas oportunidades, con el objetivo de conquistar Hollywood, y ha ido trabajando poco a poco en eso. “Amo mi país, pero creo que, cuando tenés ambiciones grandes, tenés que perseguirlas”, puntualiza.

La maniquí contó que está soltera desde hace un mes y que a finales de agosto vendrá a Bolivia para filmar la segunda parte de la película Mi prima la sexóloga. Y en septiembre participará de Expocruz 2019. No tiene una clave del éxito, solo dice que “este mundo es para valientes”.

Alzando vuelo

El año pasado su familia paterna la alojó en Los Ángeles. Ella buscó contactos de empresas, agencias de modelos y representantes y así dio con la firma Arsenic. “Empecé a escribirles por Instagram y a etiquetarlos, porque en EEUU la utilización de las redes cobran otro sentido”, recuerda.

Envió una petición formal para ser parte de la agencia. Ellos le pidieron fotos y videos, le mandaron un formulario y al poco tiempo ya tenía pactada una reunión con los ejecutivos. Aún sin contrato participó en una alfombra roja de la agencia en Hollywood, pero como ya tenía pasajes para pasar fin de año en Italia no pudo continuar con la firma. Eso fue por el momento, porque después le llegaría una sorpresa.

En el país europeo le robaron sus documentos y recién en dos meses pudo renovarlos para continuar con su objetivo. Una vez más en EEUU, hace un mes, recibió una llamada clave para firmar el contrato con Arsenic. No la pensó dos veces.

Chica Arsenic

Herela conoció la mansión Arsenic (una agencia de actores, músicos y modelos que representa a grandes marcas, como MTV, Disney y Bebe), también en la capital del cine. Ahí posó para nada menos que la fotógrafa Sonny Chaotic, que ha hecho imágenes para portadas de Playboy México. Con esas instantáneas renovó su book.

Hasta el momento tuvo tan buena racha que ya prestó su imagen para prestigiosos sellos. La fichó la marca de relojes KO, así como el tequila Dulce Vida, las gafas Wynwood Factory Eyewear (grabaciones y fotos en Nueva York) y el energizante Rock Star Energy. Ahora está trabajando duro para aparecer en más campañas publicitarias.

“Los contratos más bajos son de $us 80.000 por un solo trabajo y por una campaña de un año te pagan hasta 300.000. Por supuesto que los sueldos son así, porque el nivel de vida es caro”, revela.

Abran paso a la boliviana

La ex chica Corimexo es una de las tres únicas latinas que conforman la agencia; las otras son de México y Argentina. Y asegura que los agentes están fascinados con la boliviana.

“Ser latina es una bendición, porque se te abren las puertas. Donde he ido ha sido magnífico. Independientemente de la situación en EEUU, porque quieren expulsar a los latinos, cuando estás aquí eso se convierte en un tema político. No es un tema social”, explica.

Lo mismo le pasa en Europa. “Se pegan a uno, es increíble y sentís que la sociedad te abraza por ser latina”, completa. Con la sensualidad que la caracteriza ha sabido destacar y ganarse a sus compañeras de trabajo con ese sabor cruceño. Ni bien llegó a la mansión les enseñó a bailar. Se movieron al son de la bachata, la salsa y el merengue.

Un mercado exigente

Estaba acostumbrada a la competencia entre las modelos bolivianas, pero cuando llegó a trabajar con las maniquíes estadounidenses notó que estas son más colaborativas y ‘crecen’ aprendiendo unas de otras.

Eso sí la puntualidad es un tema muy importante. “Si vos llegás 10 minutos tarde se acabó, no te van a recibir. El tiempo vale oro. Y te aseguro que alguien llegó antes que vos para hacer tu labor”, apunta.

En cuanto al trabajo, está “feliz”, porque la mentalidad es más abierta en tierras norteamericanas que en las bolivianas. “Aquí me atrevería a todo, porque veo que las publicidades son más agresivas”, dice.

Aprovechará cada oportunidad que se le presente en el país de Donald Trump para que la conozcan también como actriz. “Todo entra por los ojos y la mejor manera de hacer presencia es el modelaje”, repite.

“No puedo llegar y decir: ‘¡Hey! Déjenme actuar en esta película’. Antes necesito hacer presencia. Eso se hace a través de la fotografía y de los canales de difusión en California y Nueva York, que tiene la agencia”.

La libertad

Está soltera. Hace un mes terminó su relación con el italiano Andrea Marinoni. Ahora está enfocada en su trabajo. Después de la ruptura aparecieron nuevas oportunidades. “La relación que tuve con él fue la más linda que haya tenido. Se alimentaba del respeto y era llena de amor, pero llegamos a un punto que no podíamos sostenerla más por la distancia”, confiesa la actriz.

Quiere triunfar en el modelaje y en la actuación. Dejará pasar un buen tiempo para tener otro compromiso amoroso. “Me gustaría encontrar a un novio más grande que yo y no hablo de edad, porque me gusta un hombre que observe y me inspire a ser una mejor persona, uno que admire”, agrega.

Sus proyectos

A finales de agosto estará en Bolivia. Solo vendrá unos meses para filmar la segunda parte de la película de Miguel Chávez Mi prima la sexóloga, de la que ella es protagonista.

Ya tiene contrato para la Expocruz 2019. Estará en Sueño Real, la empresa que la fichó el año pasado. No solo se dedicará a atender a la prensa y a la gente, sino también consentirá a su mamá durante toda su estadía en Santa Cruz.

Cuando retorne a Los Ángeles buscará un departamento cómodo con una vista “increíble”. Gracias a su nuevo empleo seguirá haciendo lo que más le gusta: viajar. Arsenic tiene sede en la meca cinematográfica, pero las modelos también van a Nueva York, Las Vegas y las Bahamas, entre otros destinos.

Después del fichaje recibió muchos mensajes de modelos bolivianas que le pidieron consejos para destacar en otros países. Ella trató de atender a todas y les respondió vía Instagram. Allí la siguen más de 58.000 personas.

Ella les recomienda que deben examinarse a sí mismas para identificar lo bueno y lo malo de cada una. “Porque a partir de que conocés tus limitaciones podés trabajar en ellas para mejorarlas. Se necesita actitud y carisma. Un ejemplo soy yo que, con mis 1.63 m, trato de comerme el mundo”. puntualiza. Y sí va hacia eso.

