Menonita y futbolista, Emilie Doerksen rompe esquemas

“Siempre hay que mantener la humildad para seguir surgiendo”, fue la frase que lanzó una de sus profesoras del colegio Villa Nueva y la delantera de la selección boliviana Sub-19 Emilie Doerksen Dueck (17 años) no la olvida nunca. Vive una etapa importante en su carrera futbolística, ya que el Valencia CF de España puso sus ojos en ella.

No se presentará a la prueba porque, junto a su familia, decidió terminar el colegio (cursa el sexto de secundaria), y después enfocarse en su futuro con uno de los deportes que la apasiona. También se destaca en atletismo, en salto largo y en 100 m planos. Su sencillez es reflejada en cada palabra que pronuncia y con su actitud frente a aquellos que la saludan, sobre todo en Pailón, municipio en el que vive desde sus ocho años cuando junto a sus seres queridos dejaron la colonia Morgenland (a 30 kilómetros de esa población). Desde ahí empezó a romper esquemas.

Lo que queda del año se enfocará en ser convocada a las Guerreritas de la Verde, en disputar los Juegos Plurinacionales y en jugar la Copa Libertadores con Mundo Futuro, su actual equipo, que será del 11 al 27 de octubre en Ecuador. Emilie habla bastante con su mamá, Lena Dueck, para no marearse con lo que le está pasando. A su corta edad, se convirtió en la primera menonita en destacarse en las canchas y sueña en compartir en el terreno de juego con otras integrantes de su comunidad que tienen condiciones.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol?

Empecé a jugar desde que tenía ocho años, cuando comencé a ir al colegio Villa Nueva. El que me incentivó a que me dedique a este deporte fue mi profesor Alberth Pardo. Me dijo que juegue y que practique el atletismo, fue el que me entrenó. También me apoyaron mis padres.

¿Su velocidad en la cancha tiene una explicación?

Sí, es gracias al atletismo que he ido mejorando mi velocidad y eso me ayudó a destacarme allá (en España). Las medallas son el reflejo de su nivel… Tengo como 37 medallas, la mayoría de atletismo y un par conseguidas en el fútbol.

Usted llamó la atención por su rendimiento en la cancha, pero también por su origen menonita…

Soy de una colonia que queda de aquí a unos 30 kilómetros, se llama Morgenland y estoy orgullosa de ser la primera menonita en incursionar en el fútbol. Espero que algunas de mis compañeras sigan el mismo camino porque hay varias chicas que juegan en mi colegio y espero que puedan destacarse.

¿Todavía preservan alguna costumbre de su colonia?

Cuando llegué al colegio Villa Nueva casi no hablaba el castellano, fue ahí donde me lo enseñaron. Mis padres también ya lo hablan mejor. Las costumbres donde yo vivía no eran estrictas, lo único que conservamos es el idioma; en mi casa sólo nos comunicamos a través del alemán bajo.

¿Por qué la dejaron?

El motivo por el que mis padres decidieron que nos mudáramos fue porque nosotros estudiáramos. En las colonias, las mujeres sólo se forman académicamente hasta los 13 años y los varones hasta los 14. Ellos querían que nosotros tengamos mejores oportunidades.

Para haber roto los esquemas, ¿usted ha tenido el respaldo de su familia?

Siempre me apoyan y gracias a ellos es que he podido mejorar en todo. Mis padres me han apoyado en todo; desde que empecé con el atletismo en el colegio han estado ahí apoyándome, diciéndome que vaya a entrenarme.

La menonita de 17 años brilló en España.

Foto.El Deber

¿Alguien más practica el fútbol en su hogar?

Mi hermano mayor, Leandro, era arquero. Le gustaba mucho y atajaba bien, pero al salir bachiller tuvo que dedicarse al trabajo (agricultura).

¿Cómo se dio su llegada a Mundo Futuro?

Estaba jugando un campeonato de futsal en el coliseo, fue una compañera que también jugaba en Mundo Futuro que le habló al profesor Vinchita (Hernán Melgar) que vino a verme jugar y me hizo la invitación. Fui y empecé a jugar en Mundo Futuro.

Usted tiene que viajar hasta Santa Cruz para entrenarse, ¿cómo es el trajín?

El viaje es largo, es de aproximadamente una hora. No voy todos los días porque no siempre cuento con los recursos. Voy los días jueves y viernes, a veces sólo un día. Para mantener mi condición física, me entreno aquí (en el estadio Municipal de Pailón), hago atletismo todas las tardes y por las noches voy al gimnasio.

¿Qué significa el haber formado parte de la selección?

Es un orgullo estar en la selección boliviana, estar entre las mejores de Bolivia. Siempre hay que aprovechar esa oportunidad porque sé que muchas quisieran estar, es un privilegio.

¿Llevó el cintillo de la Verde?

El técnico (Napoleón) Cardozo me nombró a mí y a dos compañeras más como líderes (Cielo Veizaga y Kimberly López). La verdad no me lo imaginaba, pero es una responsabilidad muy grande porque tenemos que dar ejemplo a los demás en todo momento.

¿Cómo fue que jugando para la Verde en España, el Valencia puso los ojos en usted?

Después del partido que jugamos (frente a España), me dice el profesor (Napoleón) Cardozo que hay personas que están mirando para fichar a jugadoras, que le pongamos ganas, me enfoqué en eso. Siempre jugué con entrega y corrí todo lo que pude. Me vieron jugar y me hicieron la invitación para que haga la prueba en el club Valencia.

Doerksen Dueck (izq.) con la casaca verde.

Foto:El Deber

¿Qué sintió cuando se enteró de la posibilidad?

Me hicieron la invitación, al principio no supe qué decir, aunque sabía que era una gran oportunidad. Siempre es más difícil para una mujer jugar afuera, pero gracias a Dios se me abrió esta posibilidad. Allá las canchas son diferentes, las condiciones son mejores. Aquí no nos pagan, sólo jugamos.

¿Cómo la recibieron tras su retorno de España?

Me hicieron un bonito recibimiento en el colegio, felicitándome por mis logros. Mis profesores me ayudan cuando me tengo que poner al día. Me dan el tiempo necesario para realizar todas las tareas que tengo pendientes.

¿Además de jugar fútbol, le gusta estudiar?

Sí. Mi materia favorita es educación física (risas), pero también me gustan las artes plásticas, biología y matemáticas.

¿Busca también seguir una carrera académica?

Quisiera estudiar arquitectura, me gusta dibujar, pintar y todo lo relacionado al arte.

Otra alegría para su persona, campeona con Mundo Futuro…

He jugado dos partidos de ese campeonato, el sábado y el domingo, salimos campeonas. No he podido entrenarme con mis compañeras porque estaba con la selección boliviana, pero ellas pusieron todo su esfuerzo y merecían ganarlo. Fue algo hermoso estar ahí arriba (en la tarima) celebrándolo. Nos clasificamos a la Copa Libertadores 2019 (11 al 27 de octubre) que se celebrará en Ecuador, tenemos que seguir entrenándonos para hacer un buen papel allá.

Le ha tocado hacer sacrificios a su temprana edad…

La primera vez que estuve lejos de mi familia fue un poco difícil por lo que soy muy apegada, pero todo se puede con el pensamiento positivo. Después uno se va acostumbrando. En mi día a día también tengo que hacerlo. En la mañana voy al colegio, llego a hacer tarea, ayudo a mis padres. A eso de las 17:00 vengo a entrenar atletismo, salto largo. En la noche voy al gimnasio y mi rutina se repite a diario.

Ya le pidieron autógrafos en el Cotif (L’Alcudia) y en su pueblo ya pasó lo mismo, ¿cómo se siente?

Es hermoso ver cómo los niños de mi pueblo se asombran de verlo a uno. Cuando tenía esa edad reaccionaba igual cuando veía a deportistas destacados. Sólo les deseo a todos que lleguen lejos, que no dejen de entrenarse con las mismas ganas de siempre (se emociona).

Emilie con una de sus compañeras de la selección.

Foto:El Deber

Personas de diferentes edades le han manifestado su cariño, de diferentes formas…

Quiero agradecerles a todas las personas que me están apoyando y sobre todo a aquellas que estuvieron conmigo desde que empecé, desde abajo. Son pocas las que están con uno cuando recién está empezando.

¿Cómo no marearse con tantas situaciones positivas?

He estado pensando mucho en eso, mi mamá siempre me está hablando, me está apoyando. Además, siempre le pido sabiduría a Dios. También una de mis profesoras me decía que lo importante cuando uno va escalando es no perder los valores y que siempre hay que mantener la humildad para seguir surgiendo.

¿La cancha de Pailón tiene un valor especial?

Aquí empecé entrenándome después de clases. Siempre quisiera volver…

¿Qué es el fútbol para Emilie?

Es algo bonito porque te permite conocer a muchas personas, tienes nuevas experiencias y te abre muchas oportunidades. Les digo a las chicas que les gusta el fútbol que no dejen de jugarlo y que se esfuercen mucho día a día.

¿Al final no se presentará a la prueba del Valencia?

No, no iré.

¿Por qué no viaja?

Por una parte, quiero terminar mis estudios y mi familia me apoya en esa decisión. Sólo falta un par de meses para que concluya y vimos que es lo mejor. Además, mi madre quiere que cumpla mis 18 años (mayoría de edad) para que todos los trámites sean más sencillos.

El plantel de la selección femenina Sub-19 que disputó un torneo amistoso en España.

Foto: FBF

¿Hay otro motivo?

Nos reunimos con mi familia y creen que lo más conveniente para mí es que mi hermana mayor, Yolanda, sea mi representante. Quieren que todo quede en familia para que yo esté más tranquila y me sienta segura.

¿Seguirá en Mundo Futuro?

Claro, seguiré. Quiero ir a Ecuador a disputar la Copa Libertador, mi familia siempre me va a respaldar en todo lo que haga, en relación con mi carrera deportiva.

HOJA DE VIDA

Nombre Emilie Doerksen Dueck.

Emilie Doerksen Dueck. Lugar y fecha de nacimiento En Santa Cruz, el 3 de octubre de 2001.

En Santa Cruz, el 3 de octubre de 2001. Familia Erwin y Lena (padres).

Erwin y Lena (padres). Club Mundo Futuro de Santa Cruz.

Mundo Futuro de Santa Cruz. Selección Es una de las figuras de la selección femenina Sub-19.

Fuente: https://www.paginasiete.bo