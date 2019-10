Denuncian ante TED al Gobernador de Chuquisaca por sospecha de fraude electoral

El candidato a senador por Chuquisaca del Frente Para la Victoria (FPV), Hilarión Chávez, denunció hoy ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, porque sospecha que la autoridad hará fraude electoral para favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Estoy denunciando ante el Tribunal Electoral, la publicación que ha hecho (anunciando) que ya eran triunfadores, ganadores con sus candidatos tanto senadores y diputados. Por lo tanto, el Tribunal electoral debe hacer seguimiento porque sus declaraciones los hizo como Gobernador de Chuquisaca», afirmó Chávez.

El Candidato de FPV aseguró que Urquizu declaró ante los medios de comunicación sobre la presunta victoria de MAS en ese departamento. Por ello, Chávez a partir de sus afirmaciones, tomó la decisión de denunciar la mañana de este viernes ante el TED para dejar un antecedente en caso de fraude electoral.

Chávez ingresó, el miércoles, en huelga de hambre para hacer eco de su sospecha, pero hoy levantó la medida por el auto de buen gobierno. Dijo que tomó esa determinación porque Urquizu garantizó la victoria de tres senadores y cinco diputados uninominales del MAS en ese departamento.

«El señor Gobernador ha anunciado que ya tenía ganado, tres senadores y cinco uninominales y el resto de los plurinacionales. Ese anuncio me hace pensar a mí, que con la anterior subnacionales que ha cometido, no me quedaba de otra que manifestarme», declaró Chávez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Los Tiempos