Defensa de víctima de presunta violación grupal ve mal trabajo del Ministerio Público

DEFENSA DE VICTIMA DE PRESUNTA VIOLACIÓN GRUPAL VE MAL TRABAJO DEL MINISTERIO PUBLICO

#SantaCruz

La abogada Arlety Tordoya, dijo que Alejandro Saavedra ha tenido el beneficio del mal trabajo del Ministerio Público en el caso la manada porque ha estado acéfalo, ya que el Tribunal ha dicho que Saavedra no es un peligro para la víctima ya que la misma está fuera del país. Por su parte la abogada Jessica Echeverría, le pregunto a la nueva fiscal departamental ¿quién defiende a las víctimas? Ya que les preocupa la situación «cantinflesca» del Ministerio Público que no saben qué fiscales están o quienes no están.

Fuente: RED Gigavision

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook