Segunda advertencia

Cuando algunos se preguntan por qué demora tanto la confirmación del Gobierno argentino del refugio al dirigente cocalero y, sobre todo, por qué el ex mandatario boliviano continúa en Buenos Aires, haciendo grandes esfuerzos por mantener unidas a sus bases, cuando lo más lógico sería su traslado a Orán, surge un reporte del portal bonaerense Infobae, según el cual, una delegación diplomática de Estados Unidos, se reunió en la Casa Rosada con el canciller argentino Felipe Solá y el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, para transmitir su malestar por la actividad política que desarrolla intensamente Evo Morales en la capital argentina. El medio de comunicación afirma que, desde la llegada del ex presidente boliviano, la representación diplomática norteamericana monitoreó los actos políticos de Morales y la posición ha sido clara en solicitar que el Gobierno de Alberto Fernandez no permita que el cocalero abuse de su refugio. Esta es la segunda vez que los estadounidenses hacen una advertencia similar.

