El MAS califica de ‘ilegal’ la detención de la abogada de Evo Morales

Una de las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja calificó de «abuso y detención arbitraria» la aprehensión de la abogada del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa.

«Exijo la inmediata libertad de Patricia Hermosa y la devolución de documentos y de su computadora», enfatizó Sonia Brito, diputada del MAS y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, en una conferencia de prensa ofrecida poco después de la detención de la abogada Hermosa, una de las apoderadas del expresidente Evo Morales para que lo inscriba como candidato a diputado o senador.

La asambleísta insistió en que la detención es «ilegal» e «injusta». «Ha estado siendo hostigada (Hermosa) todo este tiempo, acusada de sedición y terrorismo solo por ser abogada del expresidente Evo. No obstante que ella ya prestó declaraciones y no se encontró indicios en su contra. (Hoy) se encontraba en libertad cumpliendo labores de abogada, su casa fue precintada hace un mes y medio, no le permiten entrar y a partir de que se supo que era una de las personas que estaba haciendo los trámites para que Evo Morales pueda candidatear como asambleísta, ella ha sido detenida de forma injusta, se le decomisaron los documentos», explicó.

Según la diputada, la Comisión de DDHH recibió las quejas de la familia de la abogada, por lo que se ha hecho una denuncia internacional ante Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y los organismos internacionales. «No es la forma de acallar al MAS. Ganen en las urnas, no con detenciones arbitrarias», insistió.

Por su parte la Dirección Nacional del MAS, en Cochabamba, a través de Gualberto Arispe y Feliciano Villamonte, expresaron su rechazo a este hecho al que calificaron de «atropello». Lamentaron que con esta detención se impida la inscripción de Morales ante el TSE para perjudicarlo.