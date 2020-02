Contador de PAT acusa al gerente del canal por implicarlo en «empresa fachada»

jueves, 13 de febrero de 2020 · 08:36

En una declaración ampliatoria, el contador del canal PAT y accionista de una de las cuatro empresas que se habrían creeado para presuntamente evadir impuestos, Gabriel Espejo, acusa al gerente de ese medio televisivo, José Luis Valencia, de intimidarlo y coaccionarlo para que firme como propietario de ServiPAT.

La investigación del caso PAT avanza entre denuncias de supuestos abusos de la Policía, cargos forzados contra los involucrados y cambios de investigadores ante la presión de los superiores.

En este caso también se investiga, además de la adquisición dolosa de PAT por parte de los actuales accionistas, la evasión de al menos 430 millones de bolivianos en impuestos a través de cuatro empresas creadas a nombre de «palos blancos».

La «firmas fachadas» sirvieron como fachada para administrar los ingresos del medio de comunicación, que provenían de contratos con el Gobierno del MAS, según la denuncia de un extrabajador de PAT, Cristobal Ábrego.

El denunciante también califica a Valencia como un “palo blanco a órdenes de Marcelo Hurtado», el presidente del directorio de ATB, principal implicado que está detenido en el penal de San Pedro.

En su declaración, Espejo afirma que fue amenazado con ser despedido de su fuente laboral si no firmaba poderes notariales de ServiPAT e identifica a la asistente jurídica de Valencia, F. S. C.

«(Ella era) quien me indicaba que era instrucciones del doctor José Luis Valencia e inclusive no permitía que yo revise en detalle los documentos que debía firmar, indicando que no tenía el conocimiento legal», se lee en la declaración del contador.

En su declaración ratifica que se sintió presionado y atemorizado con perder su fuente laboral con la que mantiene a sus cinco hijos, tres menores y dos con estudios superiores.

Asimismo, Espejo involucra a otros funcionarios de PAT que formaban parte del equipo de trabajó de Valencia, quienes preparaban los poderes y documentos que él se limitaba a firmar.

En su declaración, Espejo también desvirtuó la denuncia hecha por la pareja, Alondra Machicado y Juan Carlos Torrez –accionistas de otra de las empresas fachada- sobre presiones que sufrieron para inculparse en el mismo caso.

La pareja denunció al director de la Fuerza Anticrimen, Iván Rojas, por el presunto secuestro y amenaza de muerte a uno de sus hijos con el fin de que se entreguen ante la Policía.

En la denuncia la pareja involucra al abogado Luis Vázquez Villamor, a una presunta secretaria de la senadora Carmen Eva Gonzales y a otras tres personas, en relación a una reunión realizada el 22 de enero, en la que la mujer, vendedora de pan, fue amenazada con ser encarcelada si no devolvían a Abdalah Daher la propiedad del canal.

Machicado aseguró que esa reunión fue coordinada por Espejo; no obstante, en su declaración ampliatoria, el contador afirma que sólo recibieron asesoramiento legal aunque no explica cómo se contactó con quienes denominó representantes del empresario Daher.

