Horóscopo del viernes 21 de febrero: predicciones de Josie Diez Canseco para hoy según tu signo zodiacal

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Irradiarás encanto y atraerás al sexo opuesto, pero estarás muy exigente, evita actitudes temperamentales, de lo contrario alejarías las buenas oportunidades de encontrar a alguien especial. No dejes escapar esa gran oportunidad laboral. Número de la suerte para hoy, 8.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Los desacuerdos y la intolerancia pondrán a prueba el amor en tu romance, hoy no llegarán a ningún acuerdo, pero se esforzarán por no complicar más las cosas. Tus esfuerzos en lo laboral te darán grandes frutos. Número de la suerte para hoy, 13.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Estarás inspirada y con ideas originales para terminar con la rutina, hoy las cosas cambiarán y volverá la ilusión a tu vida sentimental. La humildad es tu mejor virtud y hoy te dará grandes logros profesionales. Número de la suerte para hoy, 21.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Ignora los comentarios de quienes sienten celos de tu felicidad, disfruta del amor y no te mortifiques por nada, hoy estarás rodeada de cariño y de detalles. Tu capacidad de liderazgo te llevará a un mejor nivel laboral y económico. Número de la suerte para hoy, 10.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

LEO (22 JUL – 22 AGO): Alguien a quien le gustas buscará atraer tu atención y te darás cuenta que a ti también te interesa, será el inicio de algo muy prometedor sentimentalmente. Gracias a tu buen manejo pondrás fin a un trabajo tedioso. Número de la suerte para hoy, 2.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Estarás en busca de respuestas para tus dudas, y replantearás tu vida afectiva, mira en tu corazón y encontrarás el camino hacia la estabilidad. En lo laboral, una noticia inesperada te mejorará tu estado de ánimo. Número de la suerte para hoy, 14.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): No dejes que la desconfianza aleje el amor, alguien que conociste hace poco demostrará un gran interés por ti, no dejes pasar la posibilidad de un romance que traería cambios maravillosos a tu vida. Algunas deudas te tendrán muy preocupada, con calma podrás resolverlas. Número de la suerte para hoy, 5.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Estarás muy sensual y romántica, expresarás tus sentimientos con espontaneidad y generosidad. Hoy el amor estará lleno de ternura. Tu buena labor con el prójimo se revertirá a tu favor en el trabajo. Número de la suerte para hoy, 6.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Domina tu carácter impulsivo y evita discusiones que solamente te harían perder tiempo y energía que podrías aprovechar para disfrutar de las atenciones que tendrá el ser amado contigo. Un compañero buscará tu ayuda económica, piénsalo bien antes de responder. Número de la suerte para hoy, 17.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Despertarás el interés de alguien que también te atraerá, pero te darás cuenta de su carácter absorbente y difícil, y preferirás cortar con cualquier acercamiento. Aprovecharás al máximo tu tiempo libre y buscarás un trabajo extra. Número de la suerte para hoy, 20.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Hoy solo anhelarás la compañía de esa persona especial, te alejarás de todos para disfrutar del amor lejos de comentarios y miradas indiscretas. Cometerás el error de calificar a un compañero que aún no conoces, evita juzgar sin tener la certeza de lo que dices. Número de la suerte para hoy, 15.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): Continúan los cambios en tu vida afectiva, los problemas te han dejado enseñanzas, hoy demostrarás tu amor con ternura y le darás más importancia a los sentimientos. No llegará el dinero que esperabas con ansias, pero eso no te detendrá en tu afán de crecer en tu negocio. Número de la suerte para hoy, 17.

Fuente: www.whatthegirl.com