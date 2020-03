Cordano demandó a Blooming ante el TRD de la Federación y pide la rescisión de contrato

Se profundiza la crisis entre el arquero Rubén Cordano y la actual dirigencia de Blooming. El joven portero demandó al club celeste ante el Tribunal de Resolución y Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol por considerar que lo están presionando para que renueve su contrato, que finaliza el 31 de diciembre

David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) anunció este miércoles que la demanda ya fue presentada.

“Se demandó porque es lamentable la situación por la que atraviesa Cordano. Hablamos con la gente de Blooming la semana pasada y le comunicamos que es inaceptable lo que están haciendo con el jugador. Le pedimos un acuerdo porque no se puede forzar a ningún futbolista, que teniendo un contrato vigente se lo presione para que se lo modifique sin que exista ninguna razón”, sostuvo Paniagua y acotó que lo más grave de este caso es que el presidente de Blooming, Juan Jordán, públicamente haya amenazado al futbolista y, además, haya ejecutado lo que anunció.

“Eso atenta contra el derecho del futbolista porque va contra su relación laboral y peor cuando no hay justificación alguna. Por eso, ante solicitud del jugador ayer (por el martes) presentamos la demanda. Creemos que Cordano tiene la razón. El tribunal ya admitió la demanda y consideramos que en las próximas horas Blooming recibirá la notificación”, dijo.

Paniagua se refirió de esta manera a lo que el titular celeste dijo después del partido que Blooming jugó contra Bolívar (16 de febrero), cuando el entrenador del equipo, Miguel Ponce, dejó fuera de la convocatoria a Cordano, siendo que en la fecha anterior fue titular: “Mientras no firme su renovación no será convocado. El que le va dar réditos a la institución y esté con el proyecto va a atajar”, declaró en ese momento.

Al respecto, Jordán dijo estar sorprendido por la demanda del guardameta y apuntó a Fabol por inducirlo a que lo haga.

Jordán dijo que la medida que tomó Cordano no tiene razón de ser, por lo tanto, ilegal, tomando en cuenta que en ningún momento se lo sacó del plantel y pidió disculpas si fue mal interpretado.

“Después de perderse cuatro partidos por haber estado en el preolímpico con la selección volvió en la quinta fecha y jugó el clásico cruceño. Después el entrenador decidió no ponerlo. Esa fue decisión del técnico. En las próximas fechas no fue convocado porque se lesionó y nuestro respaldo es que hay un informe médico del 26 de febrero en la que dice que tiene una lesión de ligamento retuliano. No puede jugar y ahora nos sorprendemos con la demanda. No sé a qué está jugando fabol. Al parecer, con tal de ir a la fiesta de los dannificados incendian su casa”, sostuvo el mandamás de la academia cruceña.

Pese a este impase, Jordán adelantó que insistirán en llegar a un acuerdo con el joven portero y recordó que ya se le hizo una propuesta en la que se le ofertó un aumento salarial de 5.500 dólares mensuales por tres años más de contrato.

¿Qué demandó Cordano?: Según Blooming pide rescisión de contrato, pago de sueldos devengados hasta la finalización del contrato (31 de diciembre), indemnización y la pérdida de los derechos de formación.

“Quiero decirle a la familia bluminista que esté tranquila porque estamos defendiendo lo que corresponde al club. Si el fallo sale a favor de Cordano sería una catástrofe en el fútbol y por eso he recibido solidaridad de clubes cruceños y del interior”, puntualizó.

