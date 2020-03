Identificar y aislar a los infectados

Ya nada puede ser igual, pasarán meses y mucho sacrificio y sufrimiento, de los infectados con compromiso de la salud, de las familias que perderán a sus seres queridos, de los asintomáticos, que pueden o no estar identificados y de todos los ciudadanos, que obligatoriamente, para no saturar los sistemas de salud, tendremos que estar aislados (cuarentena), guardar distancia entre nosotros, y todas las medidas recomendadas para disminuir el riesgo de contagio, pero eso solo nos permitirá ganar tiempo, hasta encontrar algún tratamiento que disminuya la agresividad de la enfermedad para aquellos que están graves en cuidados intensivos, y entre los picos y descensos de la curva de contagiados, estaremos todos esperanzados en que los científicos que están trabajando, descubran una vacuna o algún tratamiento.

Por ahora no nos queda otra alternativa, que estar en cuarentena, aislados pero no creo que eso sea suficiente, sé que lastimosamente no tenemos la cultura de la higiene que tienen los japoneses, lo vi hace muchos años, en un viaje de perfeccionamiento al Japón, que la gente ya en esa época usaban barbijos en las calles y el saludo era guardando distancia, no se dan la mano ni se abrazan, y no digo que eso sea malo, pero para ellos el distanciamiento ha sido más fácil, por cultura, por conciencia de su pueblo y además sus autoridades han optado por el estudio agresivo de los portadores del virus, personas que infectan a las otras personas, identificándolos y aislándolos, eso les ha permitido tener mucho éxito en contener la propagación del covid-19. Los expertos afirman que la única forma de enfrentar a cualquier pandemia es hacer test y aislar. Y esto, hasta ahora les ha dado resultado a los japoneses, han cerrado escuelas y eventos públicos masivos, pero no han aislado en cuarentena a sus ciudadanos.

Kenji Shibuya, director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King’s College de Londres: «Japón ha tenido mucho éxito en contener la propagación del covid-19 al enfocarse en grupos de brotes, es decir, personas que infectan a las otras personas. Se les ha hecho pruebas y se les ha aislado”» dice.

Shibuya explica que esta estrategia de rastrear a las personas contagiadas es la más importante a la hora de contener un virus. La clave, es la identificación temprana de los portadores del virus.

Para Jeremy Rossman, profesor de virología de la Universidad de Kent (Reino Unido), dice, hay que atender las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien anotó que no se puede combatir el virus si no se sabe dónde está. «Y eso es precisamente lo que hacen los exámenes».

Tengo mucho temor, que si después de este silencio epidemiológico, como menciona el Secretario de Salud departamental, comiencen a aparecer centenares de casos y nuestro precario sistema de salud colapse, y las medidas económicas anunciadas sean insuficientes, y no tengamos capacidad de mantener en aislamiento, a ese enorme porcentaje de ciudadanos bolivianos que vive del trabajo diario para sostener a su familia.

Ante este panorama, creo que deberían hacerse los máximos esfuerzos económicos de parte del Estado, en base a las experiencias de Japón y otros países, como Alemania, en rastrear a las personas contagiadas, identificar los grupos de brotes, en otras palabras, buscar con nuestro mayor esfuerzo a las personas que infectan a las otras personas, hacerles las pruebas y aislarlas.

Mientras se aplican estas u otras estrategias para disminuir el volumen de infectados, que será importante para evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud, se descubre algún medicamento que disminuya la gravedad de la agresión pulmonar del Covid-19, o se encuentre la vacuna que evite el contagio, es importante mantener dos medidas que han demostrado ser eficientes: el aislamiento (cuarentena) y el guardar distanciamiento entre las personas.

Germán Antelo Vaca

Ciudadano