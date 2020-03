Reportan la segunda muerte de una boliviana por coronavirus en España

La hermana de Juana Evana J. confirmó el fallecimiento de su ser querido a EL DEBER. La paciente fue internada en un hospital de Barcelona el 26 de marzo y posteriormente su situación se complicó rápidamente.

Juana Evana J. C., de 44 años, es la segunda víctima de coronavirus registrada en España. La víctima es cruceña y residía hace 14 años en el país europeo junto a su hermano y hermana Shirley J., quien confirmó la pérdida este domingo a EL DEBER vía teléfono desde Madrid.

La víctima fue internada el 26 de marzo en un hospital de Barcelona y al día siguiente fue transferida a cuidados intensivos. El personal del hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, donde la mujer estaba internada, informó de la muerte a los familiares aproximadamente a las 22:00 de este domingo (16:00 hora boliviana).

“Hasta ayer estaba estable, pero hoy llamó la doctora indicando que no estaba reaccionando bien, el virus le dañó los órganos, los riñones, pulmones y le afectó al corazón. A las pocas horas, me llamaron de nuevo para decir que no resistió y que había fallecido”, manifestó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La fallecida vivía en Barcelona con su esposo una niña de ocho años, según cuenta Shirley. En Bolivia, era enfermera y tiene una hija, que vive en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz.

Además, detalla que se sospechaba que uno de los inquilinos de su hermana fue quien le contagió, porque salía mucho a la calle, pese a la cuarentena por coronavirus que se vive en España. “Haga caso de las recomendaciones, quédate en casa, porque si te entra al cuerpo, algunos salen ilesos, pero otros no”, advirtió.

Sobre los restos de su hermana, Shirley dice que no se los entregarán, porque será incinerada, según el protocolo que se sigue con las víctimas del Covid-19. “Quiero que haga constar esto, que la gente tome conciencia de que esto (coronavirus) no es un juego, no esperes que te pase a ti (perder un ser querido) para tomar precauciones”, recomendó a sus compatriotas. El periodista Ángel Moya Villarroel, que dirige la radio boliviana La Mega Estación en Madrid, informó de la muerte en primera instancia y contó a EL DEBER que la noticia fue ampliamente difundida vía redes sociales entre la comunidad boliviana en España. Primer boliviano muerto por coronavirus en España El 25 de marzo se conoció de la muerte del cruceño Miguel Ángel E.T., de 50 años, en Madrid a consecuencia del coronavirus, siendo la primera víctima del virus en el extranjero. “Era mi vecino, era muy conocido, porque frecuentaba los restaurantes latinos donde comercializaba juguetes y algunas golosinas”, dijo en esa oportunidad el periodista Moya de la Mega Estación, contactado por EL DEBER. Fuente: El Deber