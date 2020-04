Coronavirus: Tras la primera paciente recuperada, Urenda dice que preocupan los casos positivos que están ocultos

Página Siete Digital / La Paz

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, manifestó este jueves a Página Siete Digital que le preocupan los casos positivos de coronavirus que se mantienen «ocultos», debido a que la estadística de fallecidos no coincide con la media internacional.

“Vamos a ver en los próximos días si tiene razón el cuadro estadístico o tengo razón yo, de que nos van a aparecer más casos. Yo creo que aún no hemos llegado a una situación de crisis y no es por pesimista, tengo temor por una sencilla razón: mi porcentaje de fallecidos no coincide con el porcentaje internacional”, explicó el secretario.

La autoridad departamental explicó que Santa Cruz cuenta con con un 7% de fallecidos, “lo que significa que tengo pacientes afuera que no están apareciendo”, explicó.

Urenda agregó que también le preocupa la situación de La Paz, debido a que el porcentaje de fallecidos es del 25%.

“Me preocupa La Paz, porque La Paz tiene un porcentaje de fallecidos del 25%, hay mucha población oculta que está con positivo y por eso la importancia de la cuarentena. Ya no importa que se reporten, siempre y cuando estén en su domicilio y que se reporten cuando tengan sintomatología hospitalaria”, indicó.

Explicó que en esa medida es “fundamental” continuar con el aislamiento social y la cuarentena dictada por el Gobierno.

“Yo soy de la impresión de que no tenemos ninguna posibilidad en este momento de aflojar las medidas de contención, debemos estar firmes y si es posible hacerlas más estrictas, hasta que realmente estemos convencidos de que los enfermos están bajando”, sostuvo.

Sobre el aislamiento de pacientes positivos, explicó que la experiencia de mantener aislados a todos los pacientes da buenos resultados, porque además los mantienen bajo vigilancia.

El médico manifestó que, sin afán de ser negativos, se preparó una importante cantidad de lugares para la atención médica de los pacientes y para el aislamiento de los casos sospechosos. Desde hospitales municipales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel como el San Juan de Dios y el Japonés, entre otros para casos complejos; hasta el alquiler de clínicas privadas, hoteles y campos como la Expocruz, la Villa Olímpica y el campo deportivo Tahuichi, para casos leves.

“Estamos preparándonos para lo peor y lo mejor que nos podría pasar es no utilizarlas”, manifestó Urenda.

Para contar con esas infraestructuras, afirmó que se coordinó con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y con el Gobierno. “Hemos hecho un requerimiento de presupuesto (al nivel central) que supongo que está en curso”, dijo el secretario.

Asimismo indicó que se cuenta con unidades de terapia intensiva para 20 personas y que el Gobierno entregará más respiradores. «El problema no es la cantidad de respiradores, sino la cantidad de especialistas que los maneje”, advirtió.