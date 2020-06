El papa Francisco encabezó un encuentro virtual con las primeras damas de América Latina: «La educación es escuchar, crear cultura y celebrar la vida»

El Santo Padre compartió una videoconferencia en la que impulsó el Pacto Global Educativo, un proyecto conjunto con la Fundación Scholas Ocurrentes. El mensaje del Santo Padre en el Día Mundial del Medioambiente

El papa Francisco envió este viernes un video a los participantes de un encuentro virtual organizado por la Fundación Scholas Ocurrentes y las dos alianzas de Primeras Damas de nueve países de América Latina y el Caribe, junto a jóvenes de todo el mundo, donde recordó la importancia de educar e invitó a comprometerse con el cuidado del medioambiente.

La cita coincidió con el Día Mundial del Medioambiente, fecha en la que el pontífice y la Fundación lanzarán un Pacto Global Educativo. La idea de trabajar de forma conjunta entre el Vaticano, Scholas y las primeras damas surgió en diciembre pasado, cuando las esposas de los presidentes de Argentina, Belice, Brasil, Colombia y Paraguay participaron en un acto de Scholas con el Papa en Roma.

La expansión de la pandemia del coronavirus primero por Europa y más tarde por América, obligó a posponer la presentación de este Pacto, aunque sin perder el interés por sacar adelante el proyecto. Paraguay, como país coordinador de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), fue el encargado encargado de organizar el encuentro con las primeras damas de algunos de sus países integrantes y también con las de SCLAN (Red de Acción de Esposas de Líderes del Caricom, por sus siglas en inglés).

En la videoconferencia estuvieron presentes la argentina Fabiola Yañez, la beliceña Kim Simplis Barrow, la brasileña Michelle Bolsonaro, la colombiana María Juliana Ruiz, la costarricense Claudia Dobles, la ecuatoriana Rocío González, la hondureña Ana García, la panameña Yazmín Colón y la paraguaya Silvana López-Moreira.

Enrique Palmeyro, uno de los fundador de Scholas, fue el encargado de brindar una cordial bienvenida a todos los participantes del evento. “Estamos felices por este encuentro con tantos invitados, todas tan importantes. En este tiempo inédito estamos juntos cumpliendo la misión de Scholas”, destacó. Otro de sus fundadores, José María del Corral, hizo un repaso por los inicio del fundación que fue acompañado por varios videos con una llamado esperanzador a crear la cultura del encuentro y a cuidar el planeta.

En ese repaso por la obra de Scholas, recordaron a Nahuel Guitián, un chico argentino oriundos de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, quien en su oportunidad le entregó al papa Francisco uno de los pinceles que utilizaron allá por 2016 para pintar, junto a otros 300 jóvenes, un mural sobre un puente de su pueblo que busca concientizar sobre la problemática del suicidio adolescente.

Acompañado por producciones audiovisuales a cargo de las integrantes de ALMA y SCLAN, y las reflexiones de Carlos Skliar, investigador del área de Educación de Flacso Argentina, renovaron el llamado a responder al cuidado del medioambiente a través de la cultura del encuentro.

Así, chicos de todas las partes del mundo compartieron en este encuentro virtual sus experiencias. Sonia desde Italia, Irva en Haití y Jorge desde los Estados Unidos, una de las últimas sedes que se sumaron a Scholas, destacaron la ayuda que recibieron de la Fundación y el trabajo que realizan alrededor del mundo por el futuro de los jóvenes.

Este nuevo enfoque educativo del Pacto está basado en la idea de una “escuela sin paredes” a la que se ha referido en otras ocasiones el Papa y que en esta oportunidad se impuso con mayor fuerza a raíz del confinamiento por el coronavirus. Y dejó inaugurada así la Universidad del Sentido.

En este sentido, el Francisco les envió una video para recordar que Scholas nació de una crisis social y que si bien esos momentos de la vida significan ruptura y peligros, también son una oportunidad de apertura. “Scholas nación de una crisis pero no alzó los puño para pelearse con la cultura y tampoco bajó los brazos, ni salió llorando, por el contrario salió a escuchar el corazón de los jóvenes y a cultivar una realidad nueva”.

“ La educación escucha, la educación crea cultora, la educación nos enseña a celebrar la vida o no educa. Educar es escucha, crear culta y celebrar la vida. Así fue creciendo Scholas” , recordó Francisco.

Así, el Papa reafirmó el rol de la Fundación, el trabajo de abrirse hacia los jóvenes buscando nuevas respuestas. “Educar es ir escuchando, creando y celebrar la vida y es lo que Scholas Occurrentes ha hecho desde su fundación», añadió.

La cultura del encuentro –afirmó el Papa Francisco– reúne el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos y “este encuentro tiene que darse siempre sino no hay humanidad”. En tal sentido recordó que “sin ese encuentro no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía”.

En tal sentido, el Papa aseguró que la humanidad sin crisis, sería una “humanidad enferma, una humanidad dormida”, y recordó que cada vez que la humanidad sufre una crisis, debe ser bien acompañada.

Como parte del evento, se recordaron momentos importantes de la Fundación como como los mensajes de Lionel Messi y Gianluigi Buffon, deportistas de talla internacional que, por allá en el año 2013 en Ciudad del Vaticano, formaron parte de su lanzamiento.

El repaso dio pie a otros hitos muy significativos a lo largo de estos años, los que han dado forma a lo que es hoy Scholas: el encuentro de jóvenes israelíes y palestinos; el de jóvenes estadounidenses con sus homólogos cubanos, entre otros.

A su turno, las primeras damas de Latinoamérica y el Caribe intervinieron en este encuentro con un mensaje para los jóvenes basado en la encíclica “Laudato Si”, escrita por el papa Francisco en 2015 como una invitación a los católicos para cuidar la Tierra.

Cada una de ellas leyó una parte de esa declaración y desafío para buscan un nuevo comienzo, y presentaron un video mostrando a los jóvenes de sus países cómo responder al llamado del Papa sobre el cuidado del medio ambiente a través de la Cultura del Encuentro.

Este nuevo enfoque educativo del Pacto está basado en la idea de una “escuela sin paredes” a la que se ha referido en otras ocasiones el Papa y que se ha impuesto durante los últimos meses a raíz del confinamiento por el coronavirus.

Fuente: infobae.com