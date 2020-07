Revelaron detalles de «Summer Loving», la precuela de «Vaselina»

Se encuentra en fase de desarrollo un proyecto que cuenta qué ocurrió entre Danny y Sandy antes de la popular película de 1978 ambientada en la época del rock & roll

Infobae

La idea de regresar al pasado para rememorar viejas glorias se ha vuelto cada vez más una constante en el mundo del entretenimiento, donde el factor nostalgia juega un papel muy especial, pues potencializa una gran cantidad de proyectos en la industria: desde reediciones de antiguos álbumes, remakes de clásicos, remasterizaciones o spin-offs de productos del entretenimiento que ya han probado su éxito entre generaciones anteriores.

La película de 1978 Grease -Vaselina en gran parte de Latinoamérica- se ha convertido en uno de los musicales más emblemáticos de la cultura pop, y uno de los pocos amados por todo el mundo; la cinta que triunfó estelarizada por Olivia Newton-John y John Travolta se basó en la obra homónima de Broadway y su éxito fue avasallador, pero antes siquiera de llegar a Nueva York, debutó en 1971 bajo el mismo título en los teatros de Chicago.

¡Inspirados por el éxito que tuvo tanto en taquilla como la crítica el musical Mamma Mia! Here We Go Again, basado en los temas de ABBA, la oportunidad de seguir experimentando con los clásicos no cesa y aunque tiene un año de mantenerse en stand-by debido a la pandemia, el proyecto que trae a cuento la época dorada del rock & roll continúa firme.

Se trata de Summer Loving, una precuela de la historia que conocimos hace 42 años, ambientada en aquel verano de 1958 donde Sandy Olsson y Danny Zuko se conocieron antes de volverse a ver en la preparatoria Rydell. Y aunque la cinta clásica tuvo una secuela, Vaselina 2, estelarizada por Michelle Pfeiffer y Maxwell Caulfiel, misma que fue considerada como un fracaso colosal, la idea de volver a saber de la pareja que originó todo puede resultar una gran fórmula para los tiempos actuales.

Este nuevo filme que será realizado por Paramount Pictures y dirigido por Brett Haley, se dice que contará la perspectiva de los personajes en aquellos momentos que pasaron juntos en vacaciones, haciendo referencia a la canción emblema de la película: Summer Nights.

Ésta será la primera película de estudio en grande para Haley, quien ha realizado producciones en el cine independiente como The Hero (2017), y Los Corazones Laten Fuerte (2018), y se espera que Summer Loving llegue a las salas en 2022, pues aún no se han realizado las audiciones ni se sabe si en ella participarán miembros del elenco original.

Mientras tanto, y para ir preparando el terreno HBO está preparando una serie musical inspirada en el ‘universo Vaselina’: Grease: Ryder High, ambientada en los años 50 y que también contará con vistosas coreografías, serie que algunos ya han comenzado a comparar con Glee por su factor adolescente y preparatoriano.

El proyecto a cargo de las casas productoras PictureStart y Temple Hill, que continuará el legado del musical de culto contará con la participación de Leah McKendrick y John August como guionistas, quienes se basarán en el clásico y a partir de ellos generarán un argumento atractivo para el público de hoy. August es un frecuente colaborador de Tim Burton y fue parte de dos de los estrenos más esperados del año pasado: el live action de Aladdin y la adaptación de Scary Tales to Tell in the Dark de Guillermo Del Toro.

Paramount planea, de tener buenos resultados con Summer Loving que aún se encuentra en periodo de desarrollo, generar más secuelas que se sitúen en momentos posteriores a la cinta de 1978.

Aunque no hay fecha de estreno ni se sabe qué actores le darán vida a la nueva versión de Danny y Sandy, la trama revelada ya ha causado expectación ente los seguidores de la franquicia, quienes seguramente la convertirán en un éxito de taquilla.