Hoy entregamos a la Aduana Nacional de #Bolivia mercadería internada ilegalmente…

.... Esta iniciativa fue una de las propuestas electorales del presidente del país, Luis Arce . La norma de Bolivia se llamará «Impuesto a las Grandes Fortunas... expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce . Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es...

...momento de ruptura. Foi uma referência à eleição de Luis Arce , aliado do ex-presidente Evo Morales. No ano passado, sob pressão militar, Morales... victoria de Luis Arce y David Choquehuanca en las Elecciones Generales del 18 de octubre pasado, explicó Mayta. En el campo de la integración, el...

..., que além de ser o mais resistente à incorporação da Bolívia ao Mercosul – ainda mais depois que o progressista Luis Arce venceu as eleições, derrotando...

...victoria de Luis Arce , Romero indicó que todas las misiones de observación electoral que llegaron resaltaron la consistencia del padrón, por tanto, no...

...(&evoespueblo) December 14, 2020 De volta à Bolívia desde a vitória presidencial do sucessor Luis Arce , Morales foi reconduzido à presidência do...

www.cut.org.br | 7 hours ago

...presidente Luis Arce, em La Paz, e com o ex-presidente Evo Morales, em Cochabamba. Os dirigentes também participarão de atividade da Central... -2019). No ano que vem, antecipou Sérgio Nobre, também iremos à Venezuela. Fim do golpe Luis Arce foi eleito presidente da Bolívia em outubro...

Compartido: 249