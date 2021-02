El lado más sensual de Aislinn Derbez: posó en lencería y provocó la reacción de Eugenio, Vadhir y hasta de Jaime Camil

Eiza González, Marimar Vega, Maribel Guardia y Camila Sodi también dieron “like” a la publicación

(Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

Eugenio Derbez no está nada contento con el comportamiento de su hija mayor. Y es que Aislinn sorprendió a todos al publicar unas sensuales fotografías que resaltaron su belleza a los 33 años y que provocó miles de reacciones, entre ellas la de Jaime Camil.

La hija mayor del comendiante mexicano publicó una de las instantáneas capturadas por el fotógrafo Henry Jimenez Kerbox, quien según lo relatado por los mismos involucrados, tenía mucho tiempo esperando una sesión al lado de la ex pareja de Mauricio Ochmann.

Aislinn apareció con un conjunto negro de encaje y tocándose el rostro, mientras sobresale su cuerpo delgado y trabajado, a pesar de que en más de una ocasión ha asegurado que no gusta de hacer ejercicio o rutinas de belleza.

(Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

En otras imágenes compartidas por el mismo fotógrafo, la actriz lució su atractivo natural y espectacular figura que no cambió mucho, a pesar de que se convirtió en mamá hace un par de años.

“Pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron. Y bueno… aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes…”, escribió la joven madre en la publicación hecha hace unas horas.

Tanto Eugenio Derbez como Henry Jimenez Kerbox reaccionaron a la publicación. Mientras el fotógrafo asumió la responsabilidad del enojo del patriarca de la dinastía mexicana, el comediante respondió con su peculiar sentido del humor y que también ha recibido más de un Me Gusta.

(Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, contestó Derbez, haciendo alusión a que todo lo incorrecto en sus hijos fue enseñado o heredado por sus ex parejas.

Otro que reacción a las sensuales fotógrafías de Aislinn Derbez fue Jaime Camil, quien también recibió la interacción del mismo Eugenio.

“No sólo te va a juzgar mi hermanito @ederbez, yo también, en mi papel de Padre (de familia, no de iglesia) te voy a estar pidiendo que te me andes tapando, por favor”, escribió Camil para reprender sarcásticamente a la protagonista de A la mala.

(Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

Eugenio respondió recordando una icónica foto del actor de La fea más bella: ¡Exacto mi querido @jaimecamil. Gracias por apoyarme! ¿Cuál es la necesidad de destaparse? Bueno, a ti qué te digo si saliste en la revista Quién encuerado y en cuatro patas”.

Vadhir Dermano de Aislinn también hizo un comentario muy característico de su familia. “¡Henry chingdamdre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y ¿Qué sigue? Hasta se va a abrir Only fans no no no”, escribió en un primer post, aunque minutos después reconoció la belleza de las imágenes: “Quedaron chingonsísim*s. Eres un ching*n y mi hermana guapérrima. Los quiero”.

La historia de estas fotografías fue relatada por el mismo autor, quien reveló que por años había querido hacer este tipo de imágenes con Aislinn como protagonista.

(Foto: Instagram de Henry Jimenez Kerbox)

“Llevaba años intentando convencer @aislinnderbez de tomarle unas fotos sensuales al estilo Henry Jiménez jaja ¡¡hasta que por fin se me hizo!! ¿¿Valió la pena la espera??”, cuestionó el fotógrafo.

Eiza González, Marimar Vega, Sarah Kohan, Jimena Longoria, Rosana Nájera, Maribel Guardia, Camila Sodi, Renata Notni, fueron algunas de las personalidades que dieron like a las publicaciones de Aislinn Derbez y Henry Jimenez Kerbox.

Fuente: infobae.com