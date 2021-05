Joker 2 no puede tener a Batman pero sí a otros villanos de Gotham

Como Warner Bros. Studios está avanzando con Joker 2, la secuela debería centrarse en otros villanos de Gotham City ya que no pueden hacer Batman en el Jokerverso, todavía. Aunque ha habido múltiples iteraciones del Joker en la gran y pequeña pantalla, sólo una ha llegado a tener su propia franquicia cinematográfica. Con Joaquin Phoenix como el último actor en darle vida en 2019, Joker fue un gran éxito, tanto de crítica como económico, convirtiéndose en una de las pocas películas de cómic que ha sido nominada a Mejor Película en la 92ª edición de los Premios de la Academia.

La interpretación de Phoenix le valió el Oscar al Mejor Actor, siguiendo al fallecido Health Ledger, que ganó a título póstumo en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación del Joker en El Caballero Oscuro. Aunque en un principio no estaba prevista una secuela de Joker, tras sus positivos resultados comerciales y de recepción, Warner Bros. sigue adelante con Joker 2. Todd Phillips, que dirigió la primera entrega, ha firmado para escribir el guión de la secuela. Está por ver si el director dirigirá o no Joker 2, pero no es imposible.

Dado que Joker 2 parece estar en sus primeras etapas, no se conocen detalles de la trama por el momento. La primera película concluyó con Arthur Fleck completando su transformación en el Príncipe Payaso del Crimen. También dio inicio a la historia del origen de Bruce Wayne después de que sus padres fueran asesinados. Aunque sería natural que la siguiente historia fuera sobre Batman y el Joker, todavía es demasiado pronto. En su lugar, Joker 2 debería seguir invirtiendo en dar cuerpo a la Ciudad Gótica de Phillips y a los villanos contra los que el Caballero Oscuro luchará algún día.

Bruce Wayne es demasiado joven para ser Batman en Joker 2

Cuando el Joker presenta a Bruce, éste tiene entre 8 y 11 años, apenas un adolescente a estas alturas. Si Joker 2 estaba haciendo un gran salto en el tiempo para poder presentar a un Bruce de 20 años, se salta al menos diez años de la vida de Arthur. Dado que esta franquicia se llama Joker, y no Batman, hacer un flashforward sólo para ver a Bruce convertirse en el protector de Gotham quita el viaje de Arthur. Aunque el Joker prepara el escenario para el viaje de Bruce, no es el personaje principal de este universo.

Es probable que el marco temporal de Joker 2 se sitúe uno o dos años después de los acontecimientos de la primera entrega. De ser así, Bruce tendrá probablemente entre 12 y 13 años, lo que obviamente borra la idea de que sea Batman en la secuela. Sin embargo, no es improbable que Bruce aparezca de alguna manera en la segunda entrega. Pero el hecho de que Bruce sea actualmente demasiado joven para ser el Caballero Oscuro, no significa que Joker 2 no pueda sentar algunas bases de lo que será la Gotham City que los fans de DC conocen y aman.

El Joker prepara la caída de Gotham en el crimen

Al igual que Joker trata de la evolución de Arthur hasta convertirse en la famosa némesis de Batman, también es la historia del origen de cómo Gotham City comienza a caer. Al principio de la película, mientras Arthur pasa por la lucha de su vida, da su primer paso para convertirse en el Joker cuando asesina a tres empresarios que trabajan para Wayne Enterprises. Pero una vez que Thomas Wayne hace acusaciones denigrantes a las personas que están «por debajo» de las víctimas, refiriéndose a ellas como payasos, nace un movimiento contra la sociedad de clase alta de Gotham.

Aunque Arthur no planeó que esto ocurriera, funcionó a su favor ya que el movimiento lo reconoce como un héroe. Aunque sus seguidores comienzan como manifestantes, al final del Joker se convierten en alborotadores. ¡Después de la horrible visita de Arthur en Live! Con Murray Franklin, cierra el círculo como El Guasón, con todo un movimiento que lo abraza por lo que fue capaz de iniciar. A pesar de que Gotham ya estaba en muy mal estado al principio de la película, el clímax marca el momento en que la ciudad empieza a caer realmente en manos del crimen, y esto no ha hecho más que empezar.

El Joker 2 puede presentar a la Galería de villanos de Batman

Basándose en el final de la primera entrega, se abre el camino para que Joker 2 haga algo parecido a lo que la precuela de Batman, Gotham, hizo durante cinco temporadas en la FOX. Aunque se narraba principalmente desde el punto de vista de James Gordon, Gotham se centraba en gran medida en los villanos de Batman antes de que se convirtieran en sus respectivos homólogos de los cómics. A medida que la serie seguía la educación de Bruce, Gotham mostraba la evolución de la futura galería de villanos de Batman. Este es un concepto que funcionaría cinematográficamente en Joker 2, especialmente si la secuela obtiene una calificación R, lo que permitiría al equipo creativo ir aún más oscuro.

Puede que el Joker sea el villano más emblemático de la mitología de Batman, pero muchos de los enemigos de Bruce existen en el mundo de Gotham City. Dentro del Jokerverso, hay un sinfín de enemigos que aún no han «nacido», por así decirlo. Desde villanos populares de DC como el Pingüino, Mr. Freeze, el Espantapájaros, el Acertijo y la Corte de los Búhos, hay potencial para una gran construcción del mundo en Joker 2, si es algo que incorporan. No sería extraño que las acciones de Arthur influyeran en alguien como Edward Nygma u Oswald Cobblepot para introducirse en el mundo criminal.