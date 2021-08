Régimen Penitenciario se abre a las visitas a Áñez bajo un cronograma

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó la situación de salud de la expresidenta Jeanine Añez e indicó que una vez se recupere se permitirá visitas bajo un cronograma que se acordará con la exmandataria.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Nosotros somos muy responsables, la familia y médicos son el pilar fundamental. No somos irresponsables para meter el mundo adentro cuando sabemos que está atravesando una situación de recuperación. En ningún lugar se hace eso, menos en la cárcel, ponemos por delante la integridad física… El Alto Comisionado de la ONU verifica eso desde marzo…», dijo, en contacto con Asuntos Centrales.

Consultado si Régimen Penitenciario autorizará visitas de parlamentarios y representantes de derechos humanos a pedido de Añez, respondió: «Bajo un cronograma, claro que sí, cuando mejore su salud, en los siguientes días vamos a permitir que ellos puedan verificar lo que hemos manifestado, las cuales también pueden consultar con los hijos…».

Limpias evitó entrar en detalles de las heridas que se provocó la exmandataria el sábado y aseguró que su salud está estable, de acuerdo a una junta médica. «Queremos referirnos al trabajo que hizo la junta médica penitenciaria, hemos convocado a los médicos en psiquiatría para que hagan una valoración, de acuerdo a los exámenes realizados y la revisión medica, nos dijeron que no afectaron el estado de salud física, no tuvo ninguna repercusión, no queremos entrar en detalles y respetamos, en ese sentido solo hemos dado información correcta…», manifestó.

Sobre el pedido de la hija de Añez, Carolina Ribera, de acceder al historial médico, la autoridad comprometió que se hará efectiva y se entregará el documento a la familia. «El viernes después de la junta medica comprometimos entregar y hoy vamos hacer efectivo, todo el historial médico. Siempre los médicos tuvieron acceso. Los médicos de Añez establecieron el tratamiento…Ninguna instancia dijo que vulneramos los derechos, verificaron que cumplimos con todo», aseguró.

Limpias también hizo notar que la familia provee la alimentación de la exmandataria porque existe desconfianza del alimento que se da en el penal y que no existe ninguna restricción para que Añez se desplace por el recinto penitenciario.