Susana Seleme: “En la visión nacional de Santa Cruz, lo primero es la democracia”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Susana Seleme habló sobre la visión nacional desde Santa Cruz, el análisis del planteamiento cruceño sobre el futuro de Bolivia y la demanda del federalismo para resolver los problemas de desarrollo de cada departamento.

Fuente: Publico.bo

Seleme es un referente del debate público boliviano. Es licenciada en periodismo, máster en ciencias políticas, consultora en organismos internacionales y nacionales, docente invitada en varias universidades y tiene experiencia en importantes funciones públicas.

“Es una falta de respeto a la historia decir que los cruceños no tienen visión de país. ¿Qué visión de país tuvieron este gobierno y los anteriores sobre lo que debe ser el país total, oriente y occidente, norte y sur? Por eso la construcción de la nación boliviana sigue siendo inconclusa”, señaló.

Seleme enumeró “cuatro ejemplos de visión nacional de Santa Cruz con remate estatal, donde el Estado cambió su forma. Primero, la lucha por las regalías, no sólo para Santa Cruz sino para todos los departamentos productores y no productores, la redistribución del ingreso producto de un recurso natural. Segundo, la lucha por la democratización de las alcaldías, para que los alcaldes no fueran puestos desde 1.000 kilómetros de distancia. Tercero, la lucha por las autonomías, que aunque no se cumplan ya están en la Constitución Política del Estado. Cuarto, la elección de gobernadores, para que los prefectos dejen de ser nombrados a dedo. Son cuatro visiones que nacen desde Santa Cruz y transforman al Estado. ¿Qué más visión que esa?”.

La analista también destacó “el modelo de desarrollo cruceño, el patrón de acumulación, que permite la creación de riqueza y bienestar colectivo, con servicios básicos, educación y salud. Eso permite que Santa Cruz sea un polo de atracción”.

“Somos regionalistas en el sentido en que lo concebía José Carlos Mariátegui, entendido como el sentimiento de abandono de los gobiernos centrales de las realidades regionales. Hay un cruceñismo político, como dice Jean-Pierre Lavaud, un pensamiento político no partidario que explica el éxito del modelo. Pensamiento que amalgamó factores del desarrollo: actores, territorio, recursos, entorno, procedimientos e instituciones. El Comité de Obras Públicas y las cooperativas, con una cultura solidaria y hospitalaria. Pienso a Santa Cruz como abanderada del desarrollo. Y ese proyecto cruceño se puede replicar en otras partes”, remarcó.

Sobre el federalismo, dijo que “es un objetivo desde la época de Andrés Ibáñez. Antes tendríamos que dar los pasos sucesivos sin saltar etapas. Para ser autonómico o federalista, lo primero es la democracia. En los 14 años de Morales y ahora en los 10 meses de Arce Catacora, ¿estamos en condiciones de hablar de democracia real, republicana? Estamos viviendo una época muy dura como no recuerdo, porque es una dictadura que se reviste de democracia por las elecciones, pero no reconoce la separación de poderes. Con un Poder Judicial convertido en guillotina, donde le aplican a Jeanine Añez otros seis meses de detención preventiva y hay 42 presos políticos. Donde la marcha indígena vuelve a reivindicar los principios de los ´90, pidiendo reconocimiento y respeto a sus territorios”.

Reiteró que “lo primero es la democracia, convivir entre diferentes, esa es la pluralidad política. Pero con este régimen es difícil. Votamos un 45% contra Arce Catacora, que sacó 55% entre otras cosas porque el padrón electoral está viciado. No hay mejor sistema que vivir en democracia y libertad, de la mano de la ética, la educación y el desarrollo de la mujer. Somos muchas Bolivias; podemos ser una en cuanto aceptemos que somos diferentes y que podemos convivir democráticamente entre todos”.

En el cierre, Oscar Ortiz destacó que “ha habido a lo largo de la historia una serie de aportes para la transformación del Estado boliviano desde Santa Cruz, para los 9 departamentos. El desafío es continuar contribuyendo a ese desarrollo nacional reconociendo nuestra pluralidad, sobre la base común de la libertad y la democracia, que debe dar como resultado ese país autonómico y en algún momento federal”.