Susana Rivero admite la veracidad de los chats con Tuto y asegura que la reunión en la UCB fue para buscar una salida constitucional

La exsegunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, le respondió a Jorge «Tuto» Quiroga al indicar que son verídicos los chats que el exmandatario presentó. Admitió las reuniones que hubo en la Universidad Católica Boliviana del 10 al 12 de noviembre de 2019; dijo que en dichas reuniones se buscó una salida constitucional a la crisis tras la renuncia de Evo Morales, así como la salida del país del exmandatario masista. No obstante, aseguró que dicha salida constitucional no se logró, por lo que los opositores ejecutaron un plan “B”, que era un golpe de Estado.

El expresidente Quiroga manifestó este miércoles que Susana Rivero y la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra (ambas del MAS), estuvieron de acuerdo con la transición, pero que todo cambió una vez que el líder del MAS, Evo Morales, tocó tierra en México, la tarde del 12 de noviembre.

Según Tuto Quiroga, desde el exterior Evo Morales ordenó que todos los asambleístas del MAS renuncien a sus curules, lo que no ocurrió. Esos diputados y senadores avalaron luego la gestión de Jeanine Áñez, porque aprobaron 78 leyes durante su gestión y las enviaron al Poder Ejecutivo para que ella las promulgue como presidenta constitucional interina.

Rivero respondió a través del Twitter, en siete puntos. En el primero se pregunta ¿por qué no mostraron chats de Tuto antes? Son pruebas de lo que he dicho hasta el cansancio, que no había vacío de poder, que intentábamos dirigir diálogo político para hacer transición constitucional, que el 12 de noviembre de 2019 un avión caza me perseguía, ese mismo día adelantaron su plan b, el del golpe de Estado.

Luego dijo: “¿Quienes estaban el 12 de noviembre de 2019 intentando, a pesar de diferencias, violencia y amedrentamiento de militares, conducir la transición constitucional? Adriana Salvatierra y yo, no quienes figuretean hoy. Bolivia merece justicia y verdad, se adelantaron con su plan b”.

En un tercer punto señala que los «medios con línea política pro golpe de 2019 intentan con sutilezas cambiar la verdad”.

Recordó que hay sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como la 12/2022 en el caso golpe II, que tiene pruebas de asunción ilegal y ruptura constitucional, y la sentencia 52/2021, “que gané ante el TCP, pero que de ninguna (de ellas) hablan (esos medios).

Subrayó que la reunión en la Universidad Católica Boliviana el 12/11/19 “es prueba irrebatible de la inexistencia de vacío de poder y de intento de procurar salida legal y constitucional a la crisis. Intentamos, a pesar de semejante situación, pero no lo logramos. Tenían un plan b con apoyo de militares y policías, fue golpe (de Estado)”, aseveró.

Más adelante dijo: «Desafío a que difundan los chats de Tuto Quiroga, por favor, para quienes aún tienen dudas de lo que pasó el 11 y el 12 de noviembre de 2019. En ninguno se habla de (Jeanine) Áñez. Se habla de amedrentamiento a mi persona, de la vida de mi familia, del avión mexicano y la seguridad de Evo”.

Sin embargo, Rivera no explica por qué ni ella ni Adriana Salvatierra aceptaron asumir la presidencia del Estado, toda vez que ambas estaban en la línea de sucesión.

Tampoco se refirió a un tema clave: ¿qué se habló en esa reunión en la que estuvieron el exsenador de Demócratas, Óscar Ortiz, el fallecido monseñor Eugenio Scarpellini, ella y Salvatierra.

El expresidente Jorge Quiroga y la memoria de la Iglesia católica coinciden en señalar que tanto Rivero como Salvatierra aceptaron que un opositor asuma el mando, incluso se sugirió al senador tarijeño Víctor Hugo Zamora, pero luego se descarto porque no era constitucional. “Así que tampoco se opusieron a que sea Jeanine Áñez”, expresó Tuto el miércoles en una conferencia de prensa tras declarar en la Fiscalía de La Paz en el marco de las investigaciones del caso Golpe I.

En el sexto punto de su respuesta, Rivero señala: “Ahora veo a la familia de (Jeanine) Áñez y de militares hablando de injusticias, ellos sí tienen juicios, abogados, debido proceso, no aviones y tanques persiguiéndoles, matándoles, o inventos de procesos penales, ambientales, inspecciones, alertas migratorias ilegales, o acoso a las madres”.

Finalmente, sostiene que, «esperando que sea éste mi último tuit sobre este golpe, falta decir que las vidas que nos quitaron producto de su aventura golpista no tienen perdón”.

