Exportaciones llegarán a $us 13.500 millones este 2022, menos de lo proyectado

Diariamente los exportadores están perdiendo entre cuatro a cinco millones de dólares por los bloques en las carreteras de Perú.

Fuente: ANF

Las exportaciones llegarán a unos $us 13.500 millones este 2022, informó la Cámara Nacional de Exportaciones (Caneb). Cifra menor a lo proyectado de $us 15.500 millones debido, principalmente, al paro cívico en Santa Cruz y los bloqueos de carreteras que se registran en el Perú. Las ventas externas aumentaron un 24%, en comparación a los $us 10.936 millones en 2021.

Los conflictos en Santa Cruz de la Sierra ralentizaron el desempeño productivo de esta región y afectó a otros departamentos debido a la cadena de suministro.

“Como país y como Gobierno teníamos mejores perspectivas. Si bien vamos a tener un superávit comercial eso se debe al efecto precio y no tanto a los volúmenes de exportación. Hubiéramos tenido mejores opciones sino fuera estos conflictos. Pedimos diálogo, trabajo y coordinación con el Gobierno, no olvidemos que el sector trae divisas al país. Que nos den mejores condiciones a los exportadores”, señaló hoy en conferencia de prensa, Danilo Velasco, presidente de la Caneb.

Los bloqueos y el paro en general dejaron un daño para las exportaciones de unos $us 500 millones y los conflictos políticos en Perú ya suman unos $us 150 millones de pérdida, prosiguió. Por otro lado, las restricciones de bioseguridad que dificultaron el movimiento de carga en los pasos fronterizos con Chile en enero y febrero de este año también afectó al sector, así como los frecuentes bloqueos que se dan en promedio de una a dos veces por semana en distintas regiones del país a causa de demandas insatisfechas por los niveles de gobierno nacional, departamental y local.

Este crecimiento y superávit de las exportaciones se debió a la coyuntura mundial entre Rusia y Ucrania, principalmente por el alza de precios de los productos que se han exportado, no tanto en volumen, entonces “una caída en el precio nos afectaría”. Las ventas mayores se reflejan además en productos no tradicionales como soya y derivados; y manufactura, que superó a los hidrocarburos.

“Nuestras exportaciones de hidrocarburos que eran las más elevadas debido a la producción nos dejaba en un nivel superior a los $us 6.000 millones. Actualmente el nivel que tienen nuestras reservas de gas y los niveles de producción hace que tengamos una exportación menor que en 2013 y 2014. Hay un déficit de $us 1.100 millones”, manifestó Claudio Olguín, gerente general de Caneb.

En lo que respecta al nivel de índice de precios al consumidor, Velasco dijo que se encuentra cerca de un 3,3%, es decir que está entre los más altos de los últimos 36 meses, siendo octubre y noviembre los meses con más incrementos. La última vez que se observó una situación similar se remonta al periodo de convulsión política y social de octubre y noviembre de 2019.

En esta evaluación de gestión, la Caneb también se refirió al comportamiento decreciente de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia, que a comienzos de este mes representaron los $us 3.800 millones con una fuerte participación de cerca del 65% del total de oro metálico, y un 20% de reservas líquidas.

“Varios años hemos estado trabajando con un tipo de cambio fijo, de (Bs) 6,96. Esto al sector exportador nos perjudica. Otros países devalúan su moneda y son más competitivos. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea de mantener el tipo de cambio, pero hay que ser realistas de que las reservas están disminuyendo. Va a llegar un nivel donde las importaciones superan los $us 1.200 millones y en reserva en liquidez tenemos $us 758 millones. Eso nos hace entender que nosotros no podríamos mantener esta liquidez y en cuatro meses podríamos vernos reflejados en un tipo de cambio variante”, prosiguió el ato ejecutivo.

Respecto a empleo, la cámara consideró que se observó una mejora progresiva en el periodo post pandemia, registrándose una tasa de desempleo de un 4,3%, inferior a la tasa del 5,22% en noviembre de 2021; no obstante, si bien se tuvo una recuperación, el nuevo empleo generado se dio principalmente en el sector informal, en condiciones “poco dignas” y sin las previsiones de seguridad de corto y largo plazo que otorga la ley.

Conflictos en Perú

La Caneb informó que son cerca de $us 150 millones que este sector ha perdido hasta hoy desde que empezó el conflicto político en Perú y por los bloqueos en las carreteras que evitan el ingreso de los productos bolivianos. Diariamente, estas pérdidas suman de $us 4 a 5 millones.

“Es difícil pensar en una gestión de Estado a Estado, es un conflicto político. Lo que se puede hacer es que desde la Cancillería se dé un soporte a nuestros connacionales, a pasajeros turistas y transportistas que están en medio de los bloqueos”, señaló Velasco.

Es por ello, que la Caneb tampoco ha podido enviar una comisión técnica para evaluar la situación. Lo que sí se ha pedido realizar es lograr el retorno de al menos 260 los camiones porque estaban varados cerca al ingreso a este país. Otros están al medio de la carretera y otros ya se encuentra boqueados en el sur del Perú. “esperamos que las condiciones vayan mejorando y vaya resolviéndose el conflicto”.