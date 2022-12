Fernando Santos dejó de ser el entrenador de Portugal después de su polémica con Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar

El entrenador de 68 años concluyó una etapa que inició en 2014 con un total superior a los 100 partidos al mando del equipo en los que se consagró campeón de los dos únicos trofeos en la historia de la selección.

Fuente: Infobae

El Mundial de Qatar sentenció el futuro de otro entrenador porque Fernando Santos dejó la dirección técnica de Portugal luego del conflicto que sostuvo con Cristiano Ronaldo y la posterior eliminación en cuartos de final ante Marruecos que aceleró el final del ciclo que comenzó en 2014. “Luego de una de las mejores participaciones de la historia de la Selección en las etapas finales del Campeonato del Mundo, en Qatar, la FPF y Fernando Santos entienden que este es el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo”, señala el escrito publicado por la federación.

La estadía que se extendió por ocho años contó con la consagración del país en la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019, los dos únicos títulos en la historia de la selección portuguesa. Estas competencias formaron parte de los 109 partidos que dirigió con 68 victorias, 21 empates y 20 derrotas. A pesar de estos números, el técnico de 68 años llegó muy discutido a la cita mundialista por la falta clara de una idea de juego con talentos descollantes de la talla de Bernardo Silva, João Félix y Bruno Fernandes. Ellos estaban cobijados por el emblema del plantel, Cristiano Ronaldo, quien llegó sin equipo al torneo después de rescindir su vínculo con el Manchester United en la antesala al Mundial.

La Copa del Mundo contó con resultados positivos en las victorias ante Ghana y Uruguay, pero la caída ante Corea del Sur no fue una más para el seleccionador. Más allá de que la clasificación no estaba en riesgo, una modificación efectuada por Santos comenzó a caldear los ánimos con la máxima figura. En medio del encuentro ante los surcoreanos, decidió su salida a los 19 minutos del complemento para el ingreso de André Silva. El delantero de 37 años demoró en salir y un rival lo apuró para que acelere el paso, pero Cristiano reaccionó con un gesto que disgusto en el cuerpo técnico.

En la previa al duelo de octavos de final ante Suiza, el técnico no dejó pasar el desliz: “¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final. Toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”. La solución fue relegarlo a la suplencia e ingresó a 18 minutos del final en un encuentro que ganó su equipo por 6-1 con un triplete de su reemplazante, Goncalo Ramos.

La fórmula había resultado en el primer cruce de eliminación directa y el castigo mutó a una continuidad porque volvió a dejarlo en el banco ante Marruecos por los cuartos de final, pero debió ingresar a 40 minutos del cierre para rescatar a un equipo que no hizo a tiempo a revertir la derrota por 1-0 en el estadio Al Thumama.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa”, disparó Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, después del partido.

Tras esta derrota, el entrenador manifestó que debía dialogar con Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, para analizar los próximos pasos a seguir de su ciclo y, a pesar de tener contrato hasta la Eurocopa 2024, la ruptura se dará anticipadamente en buenos términos.

Su principal candidato a sustituirlo es José Mourinho, el entrenador de la Roma que podría tener su primera experiencia a nivel selecciones dirigiendo a su país. El principal obstáculo es el Giallorossi, con quien posee un contrato hasta 2024 y una de las posibilidades es que el técnico de la Sub-21 lusa, Rui Jorge, asuma la dirección del equipo hasta el final de la temporada para negociar el arribo de Mou.